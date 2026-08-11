Barcola, Liverpool menace le PSG

Liverpool est lassé des exigences du PSG pour Bradley Barcola et menace de passer à autre chose. Les négociations sont au point mort.

170 millions d’euros pour Bradley Barcola. Le PSG ne démord pas une seule seconde de sa position pour envisager la vente de l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais. Une gourmandise trop importante aux yeux du club anglais, un prix logique pour un double champion d’Europe encore jeune, qui possède deux ans de contrat et un statut d’international français en vue à la Coupe du monde selon le PSG.

Le bras de fer a débuté depuis de longues semaines, mais même si les discussions continuent entre les deux parties, rien n’avance. Liverpool a besoin de remplacer Mohamed Salah, parti à Trabzonspor, mais ne compte pas dépasser la barre des 150 millions d’euros pour un joueur qui est encore à perfectionner sur certains points être un joueur majeur des Reds selon eux.

Liverpool a un plan B au PSG

Un vaste débat mais qui commence à lasser. Le joueur, confiant sur la finalisation de son transfert, reste impliqué avec le PSG tout en étant persuadé qu’il va finir par porter le maillot rouge à la fin de l’été. Mais pour le moment, le dossier reste bloqué et Liverpool passe au rang des menaces.

Liverpool se prépare à regarder ailleurs car les discussions sont bloquées et que la fin du mercato est dans trois semaines ». Le manager Andoni Iraola, qui a donné son feu vert au recrutement de Barcola, ne veut pas rester le bec dans l’eau une fois que le mois de septembre aura débuté. Liverpool pourrait ne pas aller bien loin pour recruter un autre joueur offensif, puisque Ibrahim Mbaye, qui évolue également au PSG, intéresse le club de la Mersey. Selon les informations du Standard, «». Le manager Andoni Iraola, qui a donné son feu vert au recrutement de Barcola, ne veut pas rester le bec dans l’eau une fois que le mois de septembre aura débuté. Liverpool pourrait ne pas aller bien loin pour recruter un autre joueur offensif, puisque Ibrahim Mbaye, qui évolue également au PSG, intéresse le club de la Mersey.

Concernant Barcola, c’est Arsenal qui pourrait en profiter selon le média anglais, sachant que les Gunners étaient déjà prêts à miser très gros pour faire venir Vinicius cet été. Au moins, l’enveloppe est prête, même si le prix demandé par le PSG continue de faire tiquer les clubs anglais, pourtant pas les plus pauvres quand il s’agit de se renforcer au mercato.