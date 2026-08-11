LdC : Nuamah lance l’OL à la pause

Malmené à l’aller, l’OL a inversé la tendance contre le Sparta Prague au bout de 45 minutes. Après un début de match autoritaire, le club rhodanien a fini par faire la différence par Ernest Nuamah, qui a bien suivi un tir de Tolisso (1-0, 20e). Les choses pourraient se décanter en seconde période, le club tchèque se retrouvant à 10, après l’expulsion de Sevinsky pour une faute en tant que dernier défenseur sur Openda (34e).