L’OM tente une ancienne pépite du Barça

L’OM tente une ancienne pépite du Barça

OM11 août , 20:30
parGuillaume Conte
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Sans moyen, l'OM doit tout de même tenter quelques coups pour se renforcer, surtout en attaque avec le départ de Mason Greenwood. Ilias Akhomach est ciblé.
S’inspirer de l’Olympique Lyonnais version 2025 et aller chercher des bonnes pioches à des endroits insoupçonnés, tel sera le leitmotiv de l’OM en cette fin de mercato. Aucune recrue n’est arrivée, et il n’y aura pas de folles dépenses pour compléter l’effectif de Bruno Genesio. Toutefois, même avec les économies demandées par Frank McCourt, il y a des nécessités évidentes comme celle d’aller chercher un ailier droit pour compenser le départ de Mason Greenwood.
Selon AS, l’OM envisage de faire venir Ilias Akhomach, qui peine à se faire une place en Liga. L’ancien ailier du FC Barcelone, formé à la Masia, n’a jamais pu s’imposer au sein du club catalan. Après avoir joué pour les U19 puis la réserve du club blaugrana, il a tenté de se faire sa place à Villarreal, avant de rejoindre le Rayo Vallecano en prêt la saison dernière. A désormais 22 ans, l’international marocain, qui jouait pour l’Espagne jusqu’en U21, n’a marqué que trois buts en 64 apparitions en Liga.
Mais sa valeur est en chute libre alors que Villarreal ne compte pas sur lui cette saison, et que le Rayo Vallecano n’a pas souhaité le conserver. Akhomach, qui n’a joué que 13 minutes en finale de Conférence League au mois de mai dernier contre Crystal Palace, n’avait avant cela pas disputé la moindre minute depuis le mois d’avril. Sa volonté première est donc de trouver du temps de jeu, et l’OM peut lui en offrir.
Il reste à savoir si l’OM va aller au bout de cette piste, et demander un nouveau prêt comme celui que Villarreal vient de consentir la saison dernière. Un renfort à moindre coût qui ne serait pas de trop, alors que Marseille a débuté contre Bilbao sans véritable ailier droit à sa disposition.
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Que des stars Vieillissantes, ou des joueurs qui on été surcôtés, sinon ils ne serait pas au Fener avant leurs 30ans poste pr poste, à part greenwood meilleur que nuamah ( très bon d'ailleurs ce soir) je vois pas où on doit rougir, 50/50 pr ma part

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Le fener est au dessus quand-même...

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Qui a dit qu'on voulait jouer la LDC pr bien y figurer ? Faut pas se voiler la face, si on y va c'est avant tt pr les 20 à 30M de plus, qui ns permettront de garder un joueur supp ( cette année ça ns aurait permit de garder moreira par exemple)

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Le début de match lyonnais a fait reculer le Sparta même si le but est dû à une erreur du gardien, ils ont été mis sous pression, et la frappe de Coco n'est pas anodine. On verra où se situe notre collectif contre le Fener.

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Kvara également même sans mondial. Ruiz c'est trop compliqué, même palmarès sans la blessure de 4 mois je dis pas mais il a loupé quasiment toute la LDC hors finale.

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