Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

PSG26 juin , 19:15
parGuillaume Conte
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Le PSG se sépare de l'un ses remplaçants en or, puisque l'accord est total pour le transfert de Gonçalo Ramos au Milan AC.
Jorge Mendes a encore fait des miracles. Conscient que son attaquant Gonçalo Ramos n’en pouvait plus de cirer le banc du PSG, le super agent portugais a trouvé une solution qui convient à tout le monde. Selon RMC et plusieurs sources, Paris et le Milan AC ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant formé au Benfica Lisbonne, et qui n’aura jamais pu sortir de son rôle de joker dans l’esprit de Luis Enrique.
De son côté, Ramos s’est fait une raison et a déjà trouvé un terrain d’entente avec le club lombard pour un contrat l’emmenant jusqu’en 2031. En 2023, le PSG avait déboursé 65 millions d’euros pour recruter l’attaquant portugais par le biais d’un prêt avec option d’achat. Sa valeur n’a pas beaucoup baissé puisque Fabrizio Romano annonce que le Milan AC va battre le record pour son plus gros transfert, qui datait de la signature de Rafael Leao.
Le club italien va débourser une somme pouvant dépasser les 50 millions d’euros, avec des bonus capables de monter très haut en fonction des performances de Ramos selon l’informateur spécialisé. Le PSG pourrait donc retomber sur ses pieds financièrement avec cette opération qui est désormais considérée comme bouclée.
Actuellement avec le Portugal à la Coupe du monde, Ramos aura marqué 45 buts en 131 matchs avec le PSG mais il ne sera par exemple entré en jeu que deux fois dans les sept derniers matchs du club parisien en Ligue des Champions.
G. Ramos

G. Ramos

PortugalPortugal Âge 25 Attaquant

Super Cup

2026/2027, 2025/2026
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Rouge0
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Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Exactement la même que pour l'OM... Elle sont où toutes les trolls qui sont venus bavé sur les articles de l'OM ??? Je rigole 🤣😂😂🤣

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Parfait, pareil pour Lee, on essaye de dégoter 40 pour RKM, et ca fait 130M€ ca paye Diomande (meme si pas plus de 100, faut pas ceder !) ce qui entrainera le départ de Barcola (100M) et il reste 130M pr un DD en doublure, un milieu (Bouaddi ?), un 9 et un DC (Ordonez ?), on aura juste a sortir un peu de notre poche mais en vrai ca serait propre ;)

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Très grosse prise de risque sur la compo. Ça va fair du bien de faire souffler les remplaçants.

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Parce que mc court il aime L OM, sinon il aurait laissé couler le club , un grand merci à mc court

Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

Moi aussi^^

Michele Kang Confirme Avoir Rachete Lol

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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