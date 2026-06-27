PSG : Guéla Doué à Paris, la surprise de Luis Enrique

PSG : Guéla Doué à Paris, la surprise de Luis Enrique

PSG27 juin , 12:40
parClaude Dautel
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Le PSG va faire rentrer du cash dans ses caisses avec la vente de Gonçalo Ramos à Milan, mais également celle très probable de Randal Kolo Muani à la Juventus. Pour se renforcer, Paris penserait à Guéla Doué, le frère de Désiré, qui évolue actuellement à Strasbourg.
Le Paris Saint-Germain connaît et apprécie le professionnalisme de Désiré Doué, et il se pourrait bien que le club de la capitale recrute rapidement son frère aîné. En effet, Guéla Doué, âgé de 23 ans, serait sur les tablettes des doubles champions d'Europe. Latéral droit formé lui aussi au Stade Rennais, Guela Doué a encore trois ans de contrat avec le club alsacien, mais BlueCo pourrait le laisser partir lors de ce mercato pour un montant supérieur à 20 millions d'euros. Ces derniers jours, le nom du Borussia Dortmund a souvent été évoqué dans le dossier Guéla Doué, mais ces dernières heures, c'est le PSG qui est cité comme le possible point de chute du frère de Désiré Doué.
Achille Ash, journaliste parisien, a d'abord évoqué le désir de Luis Enrique de faire signer un joueur à ce poste. « D’après les dernières infos, le Paris Saint-Germain s’intéresserait de très près à un joueur polyvalent évoluant dans le secteur défensif dans le championnat de France de Ligue 1. Ce même joueur serait suivi par plusieurs clubs européens, notamment Dortmund », affirme notre confrère. Aussitôt, Antoine Morin, commentateur pour Beinsports, a été nettement plus clair en réponse à Achille Ash: « Et ce joueur a un frère déjà dans l'effectif des doubles champions d'Europe non ? ». Les indices pointent donc vers Guéla Doué, qui pourrait donc retrouver son frère au PSG.

BlueCo attend une offre du PSG

De son côté, le compte BlueCo Extra confirme que des rumeurs circulent sur l'intérêt de Paris pour Doué, et le souhaite de ce dernier de retrouver son frère dans la capitale. « On m'a dit que Guéla Doué a décliné l'opportunité de rejoindre Chelsea, exprimant sa préférence pour un autre club, peut-être le PSG en raison de son frère », indique le compte spécialisé anglais. Autant de signaux qui vont dans le même sens, à savoir la signature de celui qui est défenseur international ivoirien.
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Derniers commentaires

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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

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