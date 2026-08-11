Monaco et Pogba, c’est fini

18 mois et seulement 6 matchs, Paul Pogba voit l'AS Monaco stopper les frais sur son retour qui a tourné au fiasco.

Revenu d'une suspension de dopage et nouveau joueur de l’AS Monaco au début de la saison 2025-2026, Paul Pogba n’a quasiment jamais pu retrouver le chemin des terrains de football. Au retour des vacances estivales, La Pioche s’est de nouveau blessée, et le club de la Principauté a décidé d’arrêter les frais. Selon Nice Matin, le joueur a été informé de la rupture de son contrat à venir, et les derniers détails du règlement de la situation financière doivent désormais avoir lieu dans les prochains jours.

A noter que le média local précise que cette décision de mettre fin à cette collaboration guère fructueuse ne date pas de ce mardi et de cette énième blessure du champion du monde 2018. Paul Pogba devrait être libre avant le 1er septembre, même si rares sont les clubs qui vont réellement se pencher sur son cas après quasiment quatre ans sans jouer au football.



