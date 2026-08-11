« Au PSG, ça ne passera pas », Akliouche se fait déjà secouer

« Au PSG, ça ne passera pas », Akliouche se fait déjà secouer

PSG11 août , 19:00
parGuillaume Conte
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Remplaçant sans jouer à la Coupe du monde, Maghnès Akliouche va devoir vite se mettre en évidence à Paris pour ne pas avoir le même rôle d'éternel joker au PSG.
C’est la première recrue de l’été, et cela compte toujours aux yeux des supporters. Avant même Lucas Digne, qui avait trouvé un accord depuis des semaines, Maghnès Akliouche a pris la direction de la capitale. Un an après avoir été annoncé très proche du PSG, mais son club s’était opposé à son transfert, le milieu offensif a profité de l’exposition de sa sélection en Bleu pendant la Coupe du monde, même s’il n’a quasiment pas joué, pour sceller son avenir et rejoindre les doubles champions d’Europe.

Akliouche irrégulier, Luis Enrique ne va pas aimer

Un joueur de qualité arrive, personne n’en doute. Mais il faudra montrer autre chose que quelques éclairs pour gagner sa place au PSG. C’est en ce sens que Pierre Ménès prévient le joueur, trop irrégulier à l’AS Monaco. « Akliouche a le niveau technique pour jouer dans cette équipe. Là où il va devoir progresser, c’est au niveau de la constance. Il y avait des matchs avec Monaco où il était incroyablement brillant, et d’autres où il était totalement fantomatique. Et ça, à Paris, ça ne passera pas. C’est là où on l’attend. Je pense qu’il aura une carte à jouer au poste de milieu offensif, probablement côté droit pour rentrer sur son pied gauche. Dans la rotation, il va avoir sa carte à jouer en début de saison, et à lui de saisir sa chance », a prévenu l’ancien journaliste de Canal+, pour qui c’est au mois d’août et de septembre, quand le PSG n’est pas encore lancé, qu’Akliouche va avoir des points à marquer.
L’international français aura en tout cas une mission difficile, car ils sont quelques-uns, y compris son prédécesseur Kang-In Lee, à n’avoir jamais pu sortir de l’étiquette de doublure au PSG. Car une fois que Luis Enrique a trouvé son 11 de départ, il est difficile de s’y faire sa place et le temps peut paraitre bien long tant l’entraineur espagnol n’est pas un adepte des changements à outrance.
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