Kroupi au PSG, Bournemouth valide

Apprécié par Luis Enrique, Eli Junior Kroupi est mis en vente par Bournemouth, qui ne s'oppose pas à son départ et sera à l'écoute des offres.

Gonçalo Ramos sur le départ, Julian Alvarez pas vraiment motivé pour arriver, le PSG se cherche un avant-centre pour cet été. La piste menant à Eli Junior Kroupi commence donc à prendre sérieusement du poids. Deux insiders, l’un spécialisé sur les gros transferts et l’autre sur le club de la capitale française, donnent du poids à une arrivée de l’ancien joueur du FC Lorient chez le double champion d’Europe.

Une attaque encore plus folle pour le PSG ?

Fabrizio Romano a jeté un pavé dans la mare en dévoilant que le jeune tueur avait le feu vert de Bournemouth pour un gros transfert s’il souhaitait quitter le club anglais. Le choix est vaste tant Kroupi a marqué les esprits pour sa première saison pleine dans l’élite. Si des clubs de Premier League l’apprécient, il n’a pas forcément le profil qui fait rêver les plus grosses formations britanniques.

De quoi en faire une opportunité parfaite pour le PSG, à qui le profil plait beaucoup, révèle Djamel. L’informateur, très proche de la direction parisienne, confirme que Luis Enrique et Luis Campos ont validé la piste de l’international espoir français. Comme avec Illya Zabarnyi l’été dernier, négocier avec Bournemouth ne sera pas facile, et le montant demandé par les Cherries sera dans les mêmes eaux que pour l’international ukrainien. En espérant que ce ne soit pas pour le même résultat.

Pour le moment, le contact est pris et la porte est ouverte, mais Eli Kroupi pourrait aussi rester attentif aux offres en Premier League, un championnat où il prend ses marques à seulement 20 ans. Autant dire que le Franco-Ivoirien, sous contrat jusqu’en 2030, a le temps de voir comment l’été se déroule avant de prendre une décision. Mais le fait de voir Bournemouth lui ouvrir la porte pour un départ est une indication qui n’est pas anodine en Premier League, et qui peut être un élément déclencheur pour inciter le PSG à acheter l’un des 10 meilleurs buteurs du championnat anglais.