Kroupi au PSG, Bournemouth valide

Kroupi au PSG, Bournemouth valide

PSG27 juin , 8:40
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Apprécié par Luis Enrique, Eli Junior Kroupi est mis en vente par Bournemouth, qui ne s'oppose pas à son départ et sera à l'écoute des offres.
Gonçalo Ramos sur le départ, Julian Alvarez pas vraiment motivé pour arriver, le PSG se cherche un avant-centre pour cet été. La piste menant à Eli Junior Kroupi commence donc à prendre sérieusement du poids. Deux insiders, l’un spécialisé sur les gros transferts et l’autre sur le club de la capitale française, donnent du poids à une arrivée de l’ancien joueur du FC Lorient chez le double champion d’Europe.

Une attaque encore plus folle pour le PSG ?

Fabrizio Romano a jeté un pavé dans la mare en dévoilant que le jeune tueur avait le feu vert de Bournemouth pour un gros transfert s’il souhaitait quitter le club anglais. Le choix est vaste tant Kroupi a marqué les esprits pour sa première saison pleine dans l’élite. Si des clubs de Premier League l’apprécient, il n’a pas forcément le profil qui fait rêver les plus grosses formations britanniques.
De quoi en faire une opportunité parfaite pour le PSG, à qui le profil plait beaucoup, révèle Djamel. L’informateur, très proche de la direction parisienne, confirme que Luis Enrique et Luis Campos ont validé la piste de l’international espoir français. Comme avec Illya Zabarnyi l’été dernier, négocier avec Bournemouth ne sera pas facile, et le montant demandé par les Cherries sera dans les mêmes eaux que pour l’international ukrainien. En espérant que ce ne soit pas pour le même résultat.
Pour le moment, le contact est pris et la porte est ouverte, mais Eli Kroupi pourrait aussi rester attentif aux offres en Premier League, un championnat où il prend ses marques à seulement 20 ans. Autant dire que le Franco-Ivoirien, sous contrat jusqu’en 2030, a le temps de voir comment l’été se déroule avant de prendre une décision. Mais le fait de voir Bournemouth lui ouvrir la porte pour un départ est une indication qui n’est pas anodine en Premier League, et qui peut être un élément déclencheur pour inciter le PSG à acheter l’un des 10 meilleurs buteurs du championnat anglais.

Lire aussi

Le PSG a très bien vendu Gonçalo RamosLe PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos
Le PSG est prévenu, Xabi Alonso veut Fabian RuizLe PSG est prévenu, Xabi Alonso veut Fabian Ruiz
Articles Recommandés
Brest Julien Lachuer Succede A Eric Roy Officiel
Brest

Brest : Julien Lachuer succède à Eric Roy (officiel)

Dembele Ou Mbappe Ballon Dor La Guerre Naura Pas Lieu
Mondial 2026

Dembélé ou Mbappé Ballon d'Or, la guerre n'aura pas lieu

Accord Avec Lol Il Signe A Lom
OM

D'accord avec l'OL, il signe à l'OM

Cover 4 3
PSG

Le PSG dévoile son maillot extérieur 2026-2027

Fil Info

27 juin , 10:01
Brest : Julien Lachuer succède à Eric Roy (officiel)
27 juin , 10:00
Dembélé ou Mbappé Ballon d'Or, la guerre n'aura pas lieu
27 juin , 9:40
D'accord avec l'OL, il signe à l'OM
27 juin , 9:20
Le PSG dévoile son maillot extérieur 2026-2027
27 juin , 9:00
Viré par l’ASSE, il se lâche
27 juin , 8:20
Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus
27 juin , 8:00
Robinio Vaz de retour, le coup du siècle de l'OM
27 juin , 7:12
CdM 2026 : La Belgique écrase la NZ et finit première de son groupe
27 juin , 7:05
16e de finale : Ce sera France-Suède mardi à 23 heures

Derniers commentaires

16e de finale : Ce sera France-Suède mardi à 23 heures

On connaît pas tous les troisièmes de groupe comment innocent savoir qu’on jouera la Suède puisque ça dépend des 8groupes des meilleurs troisième et que ça peut encore bouger . On a 170 possibilité de répartition , tant qu’on a pas les 8 impossible d’être sur

D'accord avec l'OL, il signe à l'OM

Très bon choix de carrière. Quand on voit le traitement des jeunes joueurs a l'OM, il a raison de mettre sa carrière en l'air très tot

D'accord avec l'OL, il signe à l'OM

Tant pis pour lui

Le PSG dévoile son maillot extérieur 2026-2027

Il est assez sympa , y compris l’encolure, mais le rouge Qatar au lieu du rouge Pgégé, c’est franchement nullissime … 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

CdM 2026 : La Belgique écrase la NZ et finit première de son groupe

Tant mieux pour les Belgoss mais faut monter le niveau sérieusement … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Cdm 2026 La Belgique Ecrase Les Blacks Et Finit Premiere De Son Groupe

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading