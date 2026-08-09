PSG : Le clan Barcola prend son téléphone et provoque un séisme

L'Angleterre se passionne pour le dossier Bradley Barcola, d'autant qu'il se confirme que Liverpool n'est plus seul dans ce dossier. Et la concurrence va évidemment faire les affaires du PSG.

Tandis que les dirigeants de Liverpool traînent les pieds dans les négociations avec le Paris Saint-Germain, refusant de faire une offre au-dessus des 150 millions attendus ad minima par les champions d'Europe, la presse anglaise a affirmé samedi qu' Arsenal avait contacté l'entourage de Bradley Barcola. Une version qui ne serait qu'à moitié vraie. Car le site anglais FootballTransfers précise que si effectivement le clan Barcola et Arsenal discutent, c'est l'agent de l'attaquant international français qui a pris l'initiative de contacter les Gunners, et non l'inverse. Lassé d'attendre que Liverpool fasse une offre sérieuse au PSG, l'entourage de Barcola aurait donc fait le choix de nouer le contact avec le champion d'Angleterre en titre. Cependant, à en croire Steve Kay, journaliste anglais, la réponse d'Arsenal n'a pas réellement été celle attendue.

Le PSG est trop gourmand aussi pour Arsenal

Comme Liverpool, le club londonien n'a pas l'intention de faire des folies pour Bradley Barcola et l'a fait savoir au premier intéressé. « La prise de contact a eu lieu vendredi matin afin de savoir si les champions de Premier League comptaient recruter l'international français. Des sources nous indiquent qu'Arsenal a clairement fait savoir au joueur qu'il ne fera aucune offre au prix demandé par le PSG. Le club londonien n'a aucune intention de débourser 150 millions d'euros pour le joueur de 23 ans », précise le média anglais, qui ajoute qu'Arsenal pourrait éventuellement se positionner si le Paris Saint-Germain fait preuve d'un peu moins d'appétit sur le plan financier. Sauf que si Arsenal ne fait pas mieux que Liverpool, on voit mal Bradley Barcola dire oui aux Gunners plutôt qu'aux Reds.