Le dossier Ferran Torres s'accélère au PSG, et le champion du monde espagnol devrait rejoindre rapidement les champions d'Europe. Paris avait travaillé le dossier depuis longtemps et le Barça ne bloquera pas son attaquant.

Je respecte tous les joueurs, je ne sais rien de sa situation pour le moment. J'étais concentré sur l'équipe, et je ne sais rien. » Cependant, l'entraîneur du Barça l'a bien compris, l'attaquant international espagnol a fait le choix de signer au PSG et désormais les deux clubs négocient. Selon Le Parisien, tout devrait être réglé très rapidement pour cette opération qui devrait tourner autour de 50 millions d'euros. Une somme dont le Barça a bien besoin afin de tenter de faire venir Rodri de Manchester City. Ce n'est pas encore l'heure, mais on en est plus très loin. Ce dimanche, plusieurs médias français et espagnols confirment que l'auteur du but de la victoire espagnole contre l'Argentine en finale du Mondial 2026 sera un joueur du Paris Saint-Germain . Interrogé samedi en marge d'un match amical perdu contre l'Udinese, Hansi Flick a tapé en touche lorsque le cas Ferran Torres a été évoqué : «» Cependant, l'entraîneur du Barça l'a bien compris, l'attaquant international espagnol a fait le choix de signer au PSG et désormais les deux clubs négocient. Selon, tout devrait être réglé très rapidement pour cette opération qui devrait tourner autour de 50 millions d'euros. Une somme dont le Barça a bien besoin afin de tenter de faire venir Rodri de Manchester City.

Ferran Torres va reprendre l'entraînement avec le PSG

Benjamin Quarez et Stéphane Bianchi, les deux spécialistes du Paris SG pour le quotidien francilien, vont même plus loin en affirmant que Ferran Torres sera certainement du côté de la capitale française mercredi plutôt qu'au centre d'entraînement du FC Barcelone où il est attendu après les vacances accordées aux internationaux espagnols. Cela lui permettra de rejoindre ses nouveaux coéquipiers parisiens en même temps qu'un certain Fabian Ruiz, qui lui aussi sera de retour le 12 août après le sacre mondial de la Roja. Pour Luis Enrique, la signature imminente de celui dont il a déjà été l'entraîneur et qu'il a lancé en équipe d'Espagne est forcément une satisfaction, l'entraîneur du PSG ayant prévenu ses dirigeants qu'il souhaitait voir ce dernier signer à Paris depuis longtemps.

Ce dossier était travaillé depuis plusieurs mois par Luis Campos, et le but de Ferran Torres contre l'Argentine n'a rien changé des plus de Ferran Torres, qui souhaitait venir au PSG avant le Mondial. « L’attaquant du Barça a été plus que séduit par le travail effectué par le technicien asturien, notamment avec Ousmane Dembélé. La trajectoire ascendante empruntée par le Ballon d’or français au contact de Luis Enrique sonne même comme un élément majeur dans le choix de l’international espagnol », expliquent nos confrères. Après Maghnes Akliouche, et en attendant Mika Godts, le Paris Saint-Germain tient un renfort offensif de plus.