PSG : Arsenal contacte le clan Barcola, le feuilleton relancé

En discussions avec Liverpool, Bradley Barcola a reçu ces dernières heures un coup de fil d’Arsenal, qui souhaite le recruter après l’échec de la piste Vinicius Junior, lequel a prolongé en faveur du Real Madrid.

L’avenir de Bradley Barcola est sans conteste l’un des feuilletons de ce mercato estival. L’international français, qui a refusé de prolonger au-delà de juin 2028 son contrat avec le Paris Saint-Germain, est l’un des joueurs les plus courtisés en Europe . Liverpool est clairement le candidat numéro 1 à la signature de l’ancien Lyonnais, mais les Reds ne sont pas les seuls à s’intéresser à Bradley Barcola. Selon les informations de Team Talk, Arsenal a pris la décision, au cours des dernières heures, de s’immiscer dans le dossier. Les Gunners cherchent par tous les moyens à se renforcer dans le secteur offensif.

Arsenal a contacté l'agent de Barcola

La priorité de Mikel Arteta était d’enrôler Vinicius Junior mais, en dépit de discussions avancées avec le Brésilien, ce dernier a finalement prolongé jusqu’en 2032 avec le Real Madrid. Pour oublier ce gros échec, Arsenal a donc pris contact avec l’entourage de Bradley Barcola au cours des dernières heures selon le média anglais. A ce stade, Liverpool reste l’immense favori pour accueillir Bradley Barcola puisque les Reds ont trouvé un accord de principe avec l’international français de 24 ans et négocient depuis plusieurs jours avec le Paris Saint-Germain dans le but de trouver un accord.

« L’intervention d’Arsenal rend la course loin d’être simple » pour Liverpool, précise néanmoins le média anglais. Du côté du PSG, on appréciera sans doute cette irruption d’Arsenal dans le dossier puisque jusqu’à présent, Liverpool n’était pas vraiment chaud pour s’aligner sur les 150 à 160 millions d’euros exigés par le Paris Saint-Germain. Avec la concurrence d’un autre club anglais, les prix pourraient monter plus facilement.

D’autant qu’Arsenal a prouvé en discutant avec le Real Madrid pour Vinicius que les comptes du club londonien étaient pleins et que le champion d’Angleterre en titre était capable de sortir une très grosse somme si nécessaire. Reste à voir si Arsenal sera prêt à combler les exigences financières du PSG pour doubler Liverpool et ainsi s’offrir Bradley Barcola au mercato.