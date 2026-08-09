OL : 45ME pour Fofana, il y a un énorme problème

Malick Fofana a repris la compétition après presque neuf mois d'arrêt suite à sa grave blessure à la cheville lors du match contre Strasbourg. Et cela a un énorme impact sur la valeur du joueur belge de l'OL, même si plusieurs clubs italiens le suivent.

Corriere dello Sport, confirme que l'Atalanta et l'AS Rome sont très intéressés par l'attaquant de 21 ans, confirmant par ailleurs que la Roma avait supervisé le joueur lyonnais. Cependant, les deux clubs ont un problème. Malick Fofana a fait son retour à la compétition mardi soir en fin de match contre le Sparta Prague, et cela s'est vu. Mais comme certains autres joueurs de l'Olympique Lyonnais, il n'est pas du tout certain que l'ailier belge continue sa saison sous le maillot rhodanien. A l'image de Pavel Sulc, convoité en Premier League , Malick Fofana a une grosse valeur financière et l'Olympique Lyonnais pourrait accepter de le vendre si une belle proposition arrive sur le bureau de Matthieu Louis-Jean. Eleonora Trotta, journaliste duconfirme que l'Atalanta et l'AS Rome sont très intéressés par l'attaquant de 21 ans, confirmant par ailleurs que la Roma avait supervisé le joueur lyonnais. Cependant, les deux clubs ont un problème.

Fofana présente un danger, l'Italie le sait

Car si les deux formations italiennes savent que l'OL pourrait laisser partir Malick Fofana pour une somme autour de 40 à 45 millions d'euros, notre consœur italienne précise qu'ils hésitent à dépenser autant d'argent pour un joueur qui sort d'une aussi longue absence. « L’attaquant coûte 40-45 millions d’euros, il plaît à la Roma et à l’Atalanta, mais il sort d’un problème à la cheville droite qui mérite des examens approfondis », explique Eleonora Trotta. On ne sait pas s'il s'agit d'une stratégie des deux formations italiennes pour essayer de faire baisser le prix du joueur belge de l'Olympique Lyonnais ou bien si c'est réellement un réel sujet d'inquiétude concernant une possible faiblesse de Malick Fofana à la cheville après sa grave blessure.