PSG : Ferran Torres arrive, le Barça s'avoue vaincu

Toujours en négociations avec le FC Barcelone pour signer Ferran Torres, le Paris Saint-Germain voit clairement une tendance positive se dessiner grâce à Hansi Flick. L'entraineur allemand ne souhaite plus intégrer son attaquant à ses plans.

Héros de la finale de la dernière Coupe du monde, Ferran Torres est sur toutes les lèvres en ce moment. La faute à un feuilleton qui prend de plus en plus d'ampleur : désireux de renforcer son attaque avec un joueur très polyvalent, le PSG a fait de lui sa priorité absolue à ce poste à la demande de Luis Enrique. Une situation qui ne plait pas spécialement au FC Barcelone qui aurait bien aimé pouvoir le conserver. En tout cas, son départ n'était envisageable qu'en dernier recours. Mais face à la volonté du joueur de rejoindre Paris - il aurait déjà donné verbalement son accord -, Hansi Flick veut trancher au plus vite.

Ferran Torres ne fait plus partie des plans de Flick

A en croire les révélations d'El Nacional, l'entraineur allemand du Barça n'a pas du tout l'intention d'intégrer Ferran Torres à ses plans en vue de la saison prochaine. Ce qu'il voit, c'est un joueur qui a la tête ailleurs et des envies de départ. Si ce dernier pousse auprès de sa direction pour rejoindre le double vainqueur de la Ligue des champions, alors Flick réorganisera son effectif de sorte à ne pas avoir à l'utiliser.

Pour le moment, l'idée est toujours d'aller chercher un nouvel attaquant de pointe, avec toujours Julian Alvarez en ligne de mire. Mais le quotidien catalan avance que repositionner Dani Olmo en faux neuf pourrait être une solution idéale car le champion du monde est déjà dans l'effectif.

Pour le PSG, la volonté de Hansi Flick de s'en séparer si les négociations avancent est une excellente chose : un tel contexte va pousser la direction barcelonaise à céder aux avances parisiennes, alors que le club de la capitale devrait accélérer dans les prochains jours pour boucler le deal avant le lancement de la prochaine saison de Ligue 1.