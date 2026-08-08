PSG : Paris paie 100 millions d'euros et valide un gros départ

Avec la signature à venir de Zion Suzuki pour 40 millions d’euros, la facture du PSG pour ses trois gardiens monte à 100 millions d’euros. Problème : aucun titulaire ne se dégage pour l’instant.

Après avoir bouclé les signatures de Lucas Digne et de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain est sur le point de s’offrir son troisième renfort de l’été avec Zion Suzuki. Le gardien de Parme, excellent sous les couleurs du Japon pendant la Coupe du monde, est fortement pressenti pour signer au Paris Saint-Germain. Le Parisien confirme dans son édition du jour des négociations très avancées entre le double champion d’Europe en titre et Parme pour un potentiel transfert aux alentours de 40 millions d’euros.

Avec cet achat, la facture totale du PSG pour le recrutement de ses trois gardiens (Suzuki, Chevalier et Safonov) monterait alors à 100 millions d’euros. Un investissement conséquent qui pose néanmoins question car pour l’heure, aucun gardien n’a véritablement convaincu Luis Campos et Luis Enrique. Les deux hommes sont d’ailleurs d’accord pour prêter Suzuki une lors de la saison 2026-2027, peut-être à la Juventus Turin selon le quotidien francilien. L’objectif est clairement de sécuriser un gardien très prometteur avant que celui-ci explose et devienne trop cher.

Chevalier ou Safonov quittera le PSG en 2027

Mais qui sera alors le gardien titulaire du PSG pour la saison à venir ? Le match dans le match entre Chevalier et Safonov va se poursuivre, avec une certitude néanmoins : entre le Russe et le Français, l’un des deux va partir à l’été 2027. Il ne peut en être autrement selon Le Parisien, qui confirme que l’idée du PSG est de confier tôt ou tard ses cages à Zion Suzuki. Lucas Chevalier ayant réaffirmé à Luis Enrique son envie de s’imposer au PSG et Matvey Safonov ayant fortement contribué au deuxième sacre consécutif du club Bleu et Rouge en Ligue des Champions, difficile de savoir qui partira dans un an.

Quoi qu’il en soit, un départ ne fait aucun doute dans ce secteur de jeu dans 12 mois. La question est maintenant de savoir si Zion Suzuki brillera en prêt en 2026-2027 et si Chevalier, en grande difficulté l’an passé, parviendra à renverser la table pour pousser Safonov vers la sortie l’an prochain. Tant de questions pour l’instant sans réponse mais qui définiront la stratégie globale du PSG sur le poste de gardien pour les années à venir.