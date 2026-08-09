OM : Un colosse venu d'Allemagne dit oui à Marseille

En quête d’un gardien pour remplacer Geronimo Rulli parti à Manchester City, l’OM cible Noah Atubolu. Très courtisé en Europe, l’Allemand de 24 ans a une condition pour s’engager en faveur du club olympien.

L'OM ne lâche pas Noah Atubolu

Mais le Néerlandais bénéficiera-t-il de la confiance de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi au-delà du 31 août ? Une vraie question se pose à ce sujet alors que les noms de Marcin Bulka et de Guillaume Restes sont évoqués dans la presse. Un troisième gardien est cité à l’OM ces derniers jours, Noah Atubolu, le gardien de 24 ans sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Eintracht Francfort. Selon les informations de Bild, Grégory Lorenzi ne lâche pas Noah Atubolu et souhaite en faire le futur gardien de l’OM. Egalement courtisé par Bournemouth et Naples, le portier allemand n’est pas contre l’idée de quitter Francfort, où il évolue depuis 2024.

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En revanche, le média est catégorique sur un point : Atubolu exige une place de numéro 1, avec un objectif personnel à accomplir pour lui, celui d’intégrer la sélection allemande dans l’optique de l’Euro 2028. Une exigence qui ne devrait pas poser de problème à l’Olympique de Marseille dans la mesure où le club phocéen cherche clairement un numéro 1 afin de succéder à Geronimo Rulli. La question est maintenant de savoir si financièrement, Atubolu sera dans les cordes de l’OM. A un an de la fin de son contrat, sa valeur marchande reste élevée selon Transfermarkt qui l’évalue à 25 millions d’euros. Il faudra de toute évidence trouver un accord à un prix bien plus bas pour que Marseille ait une chance de rafler la mise dans le dossier du gardien d'1 m90.