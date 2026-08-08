L2 : L'ASSE impressionne, Nantes chute d'entrée

1ère journée de Ligue 2 et premiers enseignements pour les gros clubs qui ambitionnent de jouer la montée. L’ASSE a impressionné en l’emportant 3-0 à Sochaux tandis que Nantes s’est incliné d’entrée.

Pour son entrée en lice dans cette Ligue 2 saison 2026-2027, l’AS Saint-Etienne n’a pas fait dans le détail. Les Verts et leur nouvel entraîneur Ian Cathro ont impressionné sur la pelouse de Sochaux en l’emportant 3-0, un avantage acquis très rapidement en première mi-temps. Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, Nantes n’a pas connu le même bonheur. Les Canaris se sont fait surprendre par le Red Star (0-1). Reims a été accroché par Clermont tandis que Metz l’a emporté à domicile face à Guingamp.

Résultats de la 2e journée de Ligue 2 :

20h45 : USL Dunkerque - Grenoble Foot 38 4-2

Clermont Foot - Stade de Reims 0-0

Rodez Aveyron Football - Stade Lavallois 3-1

Pau FC - FC Annecy 0-1

FC Sochaux - AS Saint-Etienne 0-3

Metz - En Avant Guingamp 2-1

Montpellier Hérault - Dijon FCO 1-1

US Boulogne - AS Nancy Lorraine 0-0