Un renfort inattendu titulaire à l'OM, Genesio va oser

Un renfort inattendu titulaire à l'OM, Genesio va oser

OM08 août , 22:30
parCorentin Facy
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Absent lors des derniers matchs de préparation pour soigner une petite blessure sans gravité, Bamo Meïté pourrait avoir sa chance cette saison à l’OM, profitant des départs actés ou à venir de Medina, Aguerd et Balerdi.
Un poste est particulièrement touché par le dégraissage intensif de l’effectif à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, celui de défenseur central. Benjamin Pavard a fait son retour à l’Inter Milan après son prêt non-concluant d’une saison, et d’autres défenseurs centraux vont l’imiter. Facundo Medina va rejoindre le Bayer Leverkusen, un accord total ayant été trouvé pour son départ contre 25 millions d’euros bonus compris. Nayef Aguerd se dirige lui aussi vers la sortie dans le cadre d’un prêt payant de 4 millions d’euros à la Real Sociedad avec une option d’achat à 11 millions d’euros. Leonardo Balerdi, qui a refusé de rejoindre Leverkusen en juin, est toujours au club… mais jusqu’à quand ?
Dans son édition du jour, La Provence révèle que ces différents départs au poste de défenseur central pourraient faire un heureux : Bamo Meïté. De retour à l’OM après un bon prêt à Lorient, où il était titulaire l’an passé, le défenseur ivoirien pourrait profiter de sa belle saison chez les Merlus et de son petit salaire à Marseille pour être une vraie option aux yeux de Bruno Genesio. Sa situation est d’ailleurs comparée à celles de Derek Cornelius et d’Ulisses Garcia. Eux aussi de retour de prêt, ils pourraient faire partie des plans de l’Olympique de Marseille pour la saison 2026-2027.

Bamo Meïté, grand gagnant du mercato à l'OM ?

Si ces trois joueurs peuvent avoir un rôle à jouer dans la rotation, l’OM devra néanmoins recruter au moins un défenseur central pour faire office de patron, si Leonardo Balerdi s’en va. Un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines, celui de Jean-Clair Todibo. Marseille espère récupérer l’international français passé par Toulouse et le FC Barcelone en prêt, avec une prise en charge partielle de son salaire. Dans ce secteur de jeu encore flou, les jeunes Koum et Bezahaf, très utilisés par Bruno Genesio lors de la pré-saison, auront également leur mot à dire selon le quotidien régional même si en fonction du recrutement, un prêt en fin de mercato n’est pas encore à exclure totalement.
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ouf si Santi le dit. on est sauvé

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si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

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si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

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