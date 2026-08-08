Un renfort inattendu titulaire à l'OM, Genesio va oser

Absent lors des derniers matchs de préparation pour soigner une petite blessure sans gravité, Bamo Meïté pourrait avoir sa chance cette saison à l’OM, profitant des départs actés ou à venir de Medina, Aguerd et Balerdi.

Un poste est particulièrement touché par le dégraissage intensif de l’effectif à l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, celui de défenseur central. Benjamin Pavard a fait son retour à l’Inter Milan après son prêt non-concluant d’une saison, et d’autres défenseurs centraux vont l’imiter. Facundo Medina va rejoindre le Bayer Leverkusen , un accord total ayant été trouvé pour son départ contre 25 millions d’euros bonus compris. Nayef Aguerd se dirige lui aussi vers la sortie dans le cadre d’un prêt payant de 4 millions d’euros à la Real Sociedad avec une option d’achat à 11 millions d’euros. Leonardo Balerdi, qui a refusé de rejoindre Leverkusen en juin, est toujours au club… mais jusqu’à quand ?

Dans son édition du jour, La Provence révèle que ces différents départs au poste de défenseur central pourraient faire un heureux : Bamo Meïté. De retour à l’OM après un bon prêt à Lorient, où il était titulaire l’an passé, le défenseur ivoirien pourrait profiter de sa belle saison chez les Merlus et de son petit salaire à Marseille pour être une vraie option aux yeux de Bruno Genesio. Sa situation est d’ailleurs comparée à celles de Derek Cornelius et d’Ulisses Garcia. Eux aussi de retour de prêt, ils pourraient faire partie des plans de l’Olympique de Marseille pour la saison 2026-2027.

Bamo Meïté, grand gagnant du mercato à l'OM ?

Si ces trois joueurs peuvent avoir un rôle à jouer dans la rotation, l’OM devra néanmoins recruter au moins un défenseur central pour faire office de patron, si Leonardo Balerdi s’en va. Un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines, celui de Jean-Clair Todibo. Marseille espère récupérer l’international français passé par Toulouse et le FC Barcelone en prêt, avec une prise en charge partielle de son salaire. Dans ce secteur de jeu encore flou, les jeunes Koum et Bezahaf, très utilisés par Bruno Genesio lors de la pré-saison, auront également leur mot à dire selon le quotidien régional même si en fonction du recrutement, un prêt en fin de mercato n’est pas encore à exclure totalement.