Ballon L2

L2 : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Ligue 208 août , 00:00
parAlexis Rose
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1ère journée de Ligue 2 :
Samedi 8 août
20h45 : USL Dunkerque - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 6)
Clermont Foot - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)
Rodez Aveyron Football - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 10)
Pau FC - FC Annecy (sur beIN Sports Max 9)
FC Sochaux - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)
Metz - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 7)
FC Nantes - Red Star FC (sur beIN Sports 3)
Montpellier Hérault - Dijon FCO (sur beIN Sports Max 8)
US Boulogne - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 4)

Ligue 2

CalendrierRésultats

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(L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc) ... mais le public aussi commence a être frustré ... la vente de ces "excellents" joueurs dont fait partie Pavel Sulc ... pour récupérer quoi ? qui? À un moment donné il faudra bien arriver a construire dans le long terme... et avec , seulement avec , une équipe régulière ça finira par payer, mais là pour l'instant, ???

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