Rodri coûte trop cher, le Barça tranche sur son plan B

En discussions avec Manchester City pour le transfert de Rodri, le FC Barcelone se heurte aux exigences mancuniennes. En cas d’échec pour le champion du monde espagnol, les Blaugrana pourront toujours ressortir la candidature du Suédois Lucas Bergvall pour le moment rejetée.

Le FC Barcelone pourrait bien réussir le plus gros coup de ce mercato estival. Alors que le rival madrilène pensait s’offrir Rodri, le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026 se rapproche finalement de la Catalogne. L’international espagnol, agacé par la passivité de la Maison Blanche dans les discussions, a fini par privilégier le Barça. Le milieu de Manchester City n’a pas tardé à s’entendre avec les Blaugrana. Désormais, le Citizen attend un accord entre ses dirigeants et le club catalan.

Malgré le refus de sa première offre, le FC Barcelone laisse filtrer son optimisme. Il faudra quand même suivre la suite des négociations étant donné que Manchester City se montre gourmand. Pour racheter la dernière année de contrat de son milieu, l’écurie mancunienne réclamerait 75 millions d’euros. C’est évidemment trop pour les décideurs du Barça qui tentent d’obtenir un meilleur deal. En attendant, la situation n’a pas échappé aux agents de Lucas Bergvall. En difficulté à Tottenham, le Suédois se verrait bien rebondir à Barcelone, lui qui avait pourtant refusé de rejoindre les Blaugrana pour privilégier les Spurs en 2024.

Le Barça rancunier

Le milieu de 20 ans regrette apparemment sa décision et ses conseillers ont sauté sur l’occasion pour le présenter en tant qu’alternative en cas d’échec pour Rodri. Malheureusement pour le clan du Londonien, le directeur sportif du Barça Deco n’est pas intéressé par cette option à 70 millions d'euros. Le dirigeant barcelonais, peut-être rancunier, refuse de considérer Lucas Bergvall comme un potentiel plan B. Il n’est même pas certain que le FC Barcelone ait besoin d'un plan B dans la mesure où Rodri représente une opportunité de marché, et non une nécessité pour l’équipe entraînée par Hansi Flick.