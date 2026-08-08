Jonathan David au PSG, la Juve donne son accord

Régulièrement en contact depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin pourraient entamer de nouvelles discussions. C’est du moins le souhait des Turinois qui espèrent se débarrasser de leur attaquant Jonathan David.

Quelques jours après la signature de Maghnes Akliouche, le Paris Saint-Germain devrait rapidement obtenir celle de Ferran Torres. Plusieurs sources révèlent un accord entre le club de la capitale et l’attaquant du FC Barcelone. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec les Catalans qui ne s’opposent pas au départ de l’international espagnol. Le seul buteur de la finale du Mondial 2026 a donc de grandes chances de compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Ce que la Juventus Turin n’a visiblement pas compris.

L’écurie turinoise, qui a négocié le transfert de Randal Kolo Muani, et qui sollicitera le prêt du gardien Zion Suzuki si l’international japonais s’engage avec le double champion d’Europe, pense à conclure un troisième deal avec les Parisiens. Cette opération éventuelle ne concernera pas le Turc Kenan Yildiz. L’ailier de la Juventus Turin reste annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais ses dirigeants ne veulent pas entendre parler de son départ. Les Bianconeri sont beaucoup plus favorables à la sortie de Jonathan David, et si possible chez le pensionnaire du Parc des Princes.

Le Corriere dello Sport considère en effet le club francilien comme une possible destination pour l’ancien buteur du LOSC. Mais a priori, l’accord avec Ferran Torres devrait mettre un terme à la recherche d’un avant-centre pour le Paris Saint-Germain. Et de toute façon, il paraît évident que le flop de la Juve, peu mobile et pas vraiment réputé pour sa finesse technique, n’intéresse pas Luis Enrique. Jonathan David pourrait davantage attirer d’autres équipes françaises, lui dont le nom a été associé à Lyon et Marseille durant l’été.