ASSE : Ian Cathro exige des sanctions

ASSE : Ian Cathro exige des sanctions

ASSE09 août , 9:00
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne a parfaitement débuté sa saison en Ligue 2, et globalement Ian Cathro est content de ses joueurs. Mais l'entraîneur des Verts ne veut pas que cela s'arrête là et il a donné le ton.
Pour l'ASSE, le championnat ne pouvait pas mieux commencer puisqu'avant de recevoir deux fois de suite à Geoffroy-Guichard, la formation stéphanoise a cartonné Sochaux (0-3) à Bonal. De quoi doper le moral des Verts dès la première journée, et confirmer que Sainté mérite son statut de grandissime favori. Au moment de faire un premier bilan, Ian Cathro était forcément un entraîneur heureux, mais il ne faut pas compter sur le technicien écossais pour se voir déjà trop beau. Et il l'a fait savoir dès la fin de la rencontre dans le Doubs, il veut que ses joueurs soient sans pitié et punissent leurs adversaires comme cela a été le cas face à Sochaux. Cathro veut faire mal à toute la Ligue 2 et il l'a dit sans détour, assumant totalement ce statut d'ogre du championnat dès la première journée. L'ASSE est leader de L2 et il va falloir être fort pour déloger Sainté de cette place.

L'ASSE sera sans pitié

Les adversaires de l'AS Saint-Étienne sont prévenus, les Verts vont être féroces et les punitions vont tomber. « Le football est un sport où il faut sanctionner l'adversaire. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire. J'ai félicité les joueurs pour ça. Mais aussi pour les kilomètres parcourus, les ballons bloqués, les couvertures effectuées. Je pense qu'on va pouvoir faire bien mieux dans les journées qui vont arriver », a confié Ian Cathro après cette probante victoire des Verts. Pour Kilmer Sports, qui a très largement investi lors de ce mercato, on ne pouvait pas rêver d'un meilleur départ, même si les propriétaires de l'ASSE ont bien compris lors des deux dernières saisons qu'il ne fallait surtout pas s'enflammer sous peine de parfois prendre un sacré karma en fin de saison.

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ouf si Santi le dit. on est sauvé

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si le nazisme et le fascisme c'est la meme chose comme seul un ignorant qui n'a jamais étudié l'histoire peut l'affirmer, tu peux m'expliquer ces déclarations de Mussolini ??? " « Les Juifs sont à Rome depuis l’époque des Rois… Ils étaient cinquante mille sous Auguste et ils demandèrent à pleurer sur la dépouille de Jules César. Nous les laisserons en paix »" "« Il n’existe plus une race pure »" On apprend cela au collège pourtant que les fascistes n'etaient pas des racialisites comme les Allemands ? T'a meme pas ton brevet des collèges puisque t'es pas au courant de cela et tu veux apprendre l'histoire aux gens toi qui sait rien ?lol

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"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr

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si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....

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Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!

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