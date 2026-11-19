La presse sportive catalane annonce que l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Alejandro Baldé peut se conclure positivement. Pour céder son latéral gauche, le FC Barcelone réclame 40 millions d'euros, conscient que l'intérêt de Luis Enrique pour l'international espagnol peut décider les dirigeants du PSG à passer à l'action dès le mercato d'hiver.

Pour l'instant, rien n'indique qu'une offre ait été acceptée ou qu'un accord ait été trouvé entre les deux parties », précise le quotidien barcelonais, qui ajoute que le Barça pourrait accepter de prêter Alejandro Baldé avec option d'achat en janvier prochain. Relégué sur le banc du Barça par Hansi Flick, puisque l'entraîneur allemand l'a fait jouer 124 minutes toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Alejandro Baldé sait que son avenir immédiat n'est plus réellement à Barcelone. Mais son contrat avec les Blaugrana ne s'achève qu'en 2028, et les deux parties tentent de trouver une solution convenable pour tout le monde. Le média El Nacional confirme que Luis Enrique apprécie énormément Alejandro Baldé et il milite pour que le Paris Saint-Germain le fasse signer. Pour aboutir à un accord avec les dirigeants barcelonais, Nasser Al-Khelaifi devra signer un chèque de 40 millions d'euros à Joan Laporta. «», précise le quotidien barcelonais, qui ajoute que le Barça pourrait accepter de prêter Alejandro Baldé avec option d'achat en janvier prochain.

Le PSG surveille le dossier Baldé

Il est vrai qu'Alejandro Baldé pourrait apporter une solution défensive de plus à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, lequel sait que dans ce secteur il n'a pas réellement un choix énorme en cas de blessure ou même pour procéder à des rotations. « L’entraîneur du PSG exige généralement de ses latéraux à la fois des montées offensives et de la vitesse. Baldé possède ces deux qualités : il accélère sur son aile, casse les lignes et peut se projeter dans la surface adverse. Ce profil correspond parfaitement à la philosophie du manager asturien. L'opportunité de retrouver confiance et du temps de jeu pourrait être plus convaincante que n'importe quel discours », confirme Marta Garcia, journaliste pour El Nacional. Autrement dit, Alejandro Baldé ne fait pas non plus une fixation sur le Paris Saint-Germain où forcément la concurrence est énorme.

C'est d'ailleurs pour cela que le FC Barcelone négocie avec d'autres clubs si des fois l'intérêt du PSG ne se concrétise pas. La Juventus, l'AC Milan et l'AS Monaco seraient déjà à l'affût. Concernant ces trois clubs, et contrairement aux discussions éventuelles avec Paris, le latéral gauche du Barça pourrait cette fois faire l'objet d'un prêt et pas d'un transfert définitif en janvier prochain. Pour l'instant, l'entourage d'Alejandro Baldé n'a rien laissé filtrer sur l'avenir d'un joueur qui n'apprécie cependant pas le traitement d'Hansi Flick à son encontre.