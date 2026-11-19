L'espoir renait à Marseille avec la très bonne série de l'OM sous Bruno Genesio. Mais Daniel Riolo l'annonce, Frank McCourt n'a pas changé de vision, bien au contraire, et janvier va calmer tout le monde.

L’été est terminé et c’est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais, qui n’avaient jamais vécu un mercato sans la moindre recrue, et avec uniquement des départs. Après un début très compliqué, l’OM redresse la barre et se prend même à rêver d’une place dans le Top6 cette saison avec la confiance retrouvée. Il faudrait pour cela continuer sur la lancée actuelle et ne pas se faire de nouveau dépouiller au mois de janvier.

C’est désormais la nouvelle crainte, celle de devoir vendre encore un ou deux joueurs majeurs et voir Bruno Genesio bricoler avec encore moins de moyens. A ce sujet, Daniel Riolo a tenu à prendre la parole de manière assez radicale pour faire comprendre que la situation n’avait pas changé à l’OM. Frank McCourt ne va pas mettre tout à coup la main à la poche pour offrir de nouveaux joueurs au mercato, et la politique de la gestion du club à l’économie, DNCG ou pas, sera toujours de mise.

Daniel Riolo calme l'euphorie à Marseille

« On essaie de faire retomber un peu la pression depuis le début de la saison. Actuellement, il y a une très belle séquence, qui va peut-être continuer ce week-end. Puis dans deux semaines, on dira que l’OM peut jouer le podium. Et puisque c’est ça, l’OM va pouvoir à nouveau dépenser de l’argent ? Non, il va falloir rester sérieux. J’entends maintenant que le plus dur est passé pour l’OM. Mais le plus dur, c’est quoi ? Ils ont trouvé de l’argent quelque part ? Frank McCourt a changé d’avis ? À Marseille, j’ai l’impression que la folie est toujours derrière la porte, et la porte n’est jamais fermée à clé », a livré le consultant de l’After Foot, persuadé que la saison pourrait bien réserve de nouveaux rebondissements à l’OM.

Une mauvaise série, un mercato d’hiver qui affaiblit l’équipe, Daniel Riolo n’est pas très optimiste pour l’OM. Et le fait de voir Bruno Genesio réaliser des performances correctes avec des moyens réduits va certainement conforter Frank McCourt dans sa politique. L’heure n’est toujours plus à vendre du rêve à Marseille.