Si la cote de Lucas Chevalier a chuté depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, celle de son concurrent suit la trajectoire inverse. La valeur de Matvey Safonov a plus que doublé et dépasse désormais les 50 millions d’euros.

Matvey Safonov (27 ans) ne fait plus rire. A son arrivée au Paris Saint-Germain en 2024, le gardien recruté à Krasnodar n’était pas pris au sérieux lorsqu’il affichait son ambition de s’imposer. On n’ira pas jusqu’à dire que le Russe a mis tout le monde d’accord. Mais deux ans plus tard, force est de constater que l’ancien concurrent de Gianluigi Donnarumma a atteint son objectif. Le portier numéro 1 des Parisiens donne satisfaction à l’entraîneur Luis Enrique depuis sa promotion la saison dernière.

Ses bonnes performances ont contribué au deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C’est donc en toute logique que sa valeur a considérablement augmenté. D’après les estimations de l’Observatoire du Football, Matvey Safonov est actuellement le neuvième gardien le plus cher au monde. Le CIES valorise le Parisien à 50,8 M€. On est loin des 20 M€ que le club de la capitale avait misés sur son transfert. Le Paris Saint-Germain peut se réjouir de sa valeur en hausse. En revanche, celle de Lucas Chevalier (25 ans) a inévitablement chuté.

Dans ce classement dominé par le dernier rempart du FC Barcelone Joan Garcia (25 ans, 80,6 M€), le Français n’apparaît qu’en 48e position avec un prix estimé à 20,2 M€. Une sacrée chute par rapport à sa valeur en août 2025, lorsqu’il avait signé au Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert à 40 M€ (plus 15 M€ en bonus). Les dirigeants franciliens peuvent donc s’attendre à une grosse moins-value en cas de départ de l’ancien Lillois, dont la cote pourrait encore diminuer au fil du temps passé sur le banc.