La vente de Pierre-Emile Hojbjerg à la Juventus Turin prend forme. L'OM le pousse dehors depuis six mois, et le joueur danois est enfin prêt à dire oui.

Bruno Genesio n’a pas envie de vivre de nouveaux départs majeurs cet hiver, après avoir déjà vu son effectif être saigné l’été dernier. Mais perdre son capitaine serait un gros coup dur pour l’entraineur de l’OM. Néanmoins, les indices commencent à se multiplier à un peu plus d’un mois du début du mercato de janvier. Pierre-Emile Hojbjerg, qui avait refusé la possibilité de rejoindre Newcastle alors que tout était calé pour son transfert l’été dernier, est désormais sérieusement dans le viseur de la Juventus.

Hojbjerg dit oui à la Juventus

La Gazzetta dello Sport donne même pour la première fois des premiers détails financiers sur une éventuelle opération en janvier pour faire venir le Danois. « Trouver un équilibre dans la formule magique de la Juventus ne sera sans doute pas chose aisée, mais la volonté de Hojbjerg d'inclure une clause libératoire conditionnelle en juin prochain, pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros, pourrait jouer un rôle déterminant », a fait savoir le journal sportif italien.

Un vif intérêt confirmé au passage par RMC, pour qui c’est surtout le salaire copieux du milieu de terrain qui pourrait provoquer son départ. Et aussi le fait que, en juin prochain, il n’aura plus qu’un an de contrat et verra sa valeur marchande baisser. Vendre Hojbjerg pour plus de 10 millions d’euros en janvier serait donc une très bonne affaire sur le plan financier, même s’il reste à savoir si le capitaine marseillais sera partant.

Courtisé par la Fiorentina, dans un projet qui l’emballe moins, le Danois est plutôt intéressé par l’idée de rejoindre la Juventus, qui a besoin d’un taulier dans le coeur du jeu. La radio sportive assure que Hojbjerg voit d’un bon oeil le club turinois se positionner. Cela lui permettra de retrouver aussi son coéquipier à l’OM Adrien Rabiot, avec qui le courant était bien passé, et qui avait plutôt bien fonctionné à Marseille avant le clash de l’été 2025.