OM : Højbjerg à la Juve pour 15 ME, c’est chaud
Hojbjerg dit oui à la Juventus
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Elle a dit vouloir jouer a GTA ^^
en parlant de club de merde , comment va le tiens ? pas trop dur la future 7ème place, une énième non qualification en LDC ?
ah ben moi je suis en parfait accord avec cet theorie... Mais il y a un type de ce forum qui dit que si vous avez acceptez ca n'a rien a voir avec le volet économique, vous avez accepté car vous à l'OL vous ne gardez pas quelqu'un contre son gré...et que le volet financier n'avait rien a voir la dedans
si quelqu'un se presente !!! en investisseur pas en repreneur idiot du village pour ca fallait suivre la conference elle a juste 3 club de foot feminin dc dit toi qu'elle va rester lgt ds le foot
Comme annoncé SUR-COTÉ ! On rigole du prix de cette chèvre... Ce club de merde travaille mal
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
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|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13