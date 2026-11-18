L’aventure de Ferran Torres au Paris Saint-Germain peine à décoller. Après des débuts prometteurs, l’attaquant espagnol est vite rentré dans le rang et Luis Enrique n’est pas satisfait.

Recrue phare du mercato estival du Paris Saint-Germain avec un transfert en provenance de Barcelone pour 50 millions d’euros, Ferran Torres a réussi des débuts tonitruants dans la capitale. Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, le champion du monde espagnol n’a plus marqué depuis la victoire à Marseille le 20 septembre dernier. Les performances de l’ancien Barcelonais peinent à convaincre Luis Enrique, qui lui préfère régulièrement Mayulu et Akliouche sur le front de l’attaque malgré les absences de Dembélé et de Kvaratskhelia. Cette situation pourrait-elle accoucher sur un départ précipité de Ferran Torres ?

Cela serait surprenant et pourtant le scénario n’est pas à exclure selon El Nacional. Le média espagnol affirme que le Paris Saint-Germain a déjà ouvert la porte à un transfert de Ferran Torres lors du mercato hivernal. Le numéro 9 du PSG y réfléchirait après des débuts contrastés au sein du double champion d’Europe en titre. Ferran Torres aurait le mal du pays et un retour en Liga est évoqué. Barcelone n’est pas candidat à son retour et le Real Madrid n’est pas intéressé. En revanche, l’Atlético de Madrid a manifesté son intérêt pour récupérer le buteur en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine selon le média espagnol.

Un départ à l'Atlético dans les tuyaux ?

Des discussions auraient déjà eu lieu entre les différentes parties pour évaluer la faisabilité d’un tel transfert. Reste que pour voir Ferran Torres quitter le PSG, les Colchoneros devront s’aligner sur les exigences du club parisien. Six mois après avoir déboursé 50 millions d’euros pour faire venir Torres, Luis Campos ne fera aucun cadeau à l’Atlético ni à aucun autre club. La question est maintenant de savoir si l’un des potentiels courtisans de Ferran Torres sera enclin à poser une telle somme d’argent sur la table au mois de janvier. Un départ du buteur espagnol de 26 ans semble en tout cas envisageable et forcerait de facto le Paris SG à recruter dans le secteur offensif cet hiver.