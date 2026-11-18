Paris assume le passé de Ben Yedder
C’est une vraie plus-value pour l’équipe, mais aussi pour le club en termes d’image- L'entraîneur du Paris 13 Atlético au sujet de Wissam Ben Yedder
Le Paris 13 Atlético fait le (bad) buzz
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Bah alors gallingher avait soit disant annoncé que Lyon devait être vendu 🤣
Mal embarqué cette histoire. Beaucoup de casseroles dans ce domaine
" L'OL n'est pas obligé de vendre cet hiver. Michael Gerlinger a assuré que l'OL n'était pas sous pression pour vendre ses joueurs lors du prochain mercato hivernal. Le club pourrait même chercher à renforcer son effectif, notamment grâce à des prêts. Le club vise un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2 à 3 ans. " Et ouais !...
On ne juge pas un joueur sur une courte periode il ne partira pas
Ne perd pas ton temps à répondre ce connard ne fait que de la provocation sur l'OM. Qu'il aille bouffer ses quennelles de brochet dans un bouchon lyonnais, non seulement cela l'occupera mais s'il pouvait avaler de travers cela serait un plus.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
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|5
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|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
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|3
|9
|8
|1
|13
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|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13