Le club du Paris 13 Atlético, qui évolue en Ligue 3, a officialisé mardi la signature de Wissam Ben Yedder. Depuis le club de la capitale fait l'objet d'une vague de critiques, l'ancien joueur de l'équipe de France et de Monaco ayant été condamné en 2024 à deux ans de prison avec sursis pour une agression sexuelle. Une décision dont Ben Yedder a fait appel. Mais son nouvel entraîneur estime que tout cela est désormais à oublier.

A 36 ans, Wissam Ben Yedder n'a pas voulu prendre sa retraite de footballeur et en début de semaine, l'attaquant a décidé de s'engager avec le Paris 13 Atlético, actuellement neuvième au classement de Ligue 3. Une décision qui a provoqué un déluge de critiques contre l'équipe parisienne, laquelle a même supprimé son message annonçant la signature de Ben Yedder. Ce mercredi, le joueur aux 19 sélections avec les Bleus s'entrainaît avec ses nouveaux coéquipiers dans l'anonymat le plus total. N'ayant pas souhaité s'exprimer, l'ancien monégasque a laissé son entraîneur répondre aux questions du Parisien. Pour Stéphane Rossi, tout ce qui se dit sur Wissam Ben Yedder et sur le Paris 13 Atlético n'a aucune prise sur lui.

C’est une vraie plus-value pour l’équipe, mais aussi pour le club en termes d’image - L'entraîneur du Paris 13 Atlético au sujet de Wissam Ben Yedder

L'entraîneur du club de la capitale asume totalement cette décision de recruter l'avant-centre, malgré l'énorme polémique engendrée par cette décision. « Ce qu’il a fait en dehors ne m’intéresse pas, nous n’en avons même pas parlé. Dans mon domaine de compétence, tout ce qui m’importe, c’est ce qu’il va apporter à l’équipe aujourd’hui. C’est une vraie plus-value pour l’équipe, mais aussi pour le club en termes d’image. Dans la vie, tout le monde commet des erreurs (...) Quant au risque d’être pris à partie par le public à l’extérieur, on se fait tous chambrer ou insulter dans les stades. C’est un professionnel, il est blindé, ça ne le perturbera pas », a confié le technicien du club de Ligue 3 dans le quotidien francilien.

Le Paris 13 Atlético fait le (bad) buzz

Dans le vestiaire, la signature du joueur condamné il y a deux ans n'a visiblement provoqué aucun problème. « Ce n’est pas mon problème. Il n’a pas été condamné, donc il est innocent », a expliqué Ibrahim Koné au Parisien. Du côté des supporters du club, les réactions ne sont pas aussi positives, nombreux étant ceux qui s'interrogent sur la nécessité pour le club de faire une telle opération. A voir ce que cela va donner sportivement, mais en attendant le Paris 13 Atlético ne fait pas le buzz dans le bon sens.