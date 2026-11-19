Cela a été l'un des feuilletons du mercato estival marseillais, et finalement les dirigeants de l'OM avaient fait le bonheur des supporters en refusant de vendre Paixao. Depuis, l'attaquant brésilien enchaîne les prestations très ternes et même si Bruno Genesio le soutient, Paixao est sur la sellette. Au point que son départ en janvier ne sera pas une énorme surprise.

Pendant plusieurs semaines, et jusqu'aux dernières heures du marché estival des transferts, les supporters de l'OM ont craint que Paixao ne parte vers la Premier League où il avait des touches. Auteur de matchs de préparation de très haut niveau, le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen suscitait un énorme espoir, au moment où Marseillais venait de laisser partir Mason Greenwood vers la Turquie. Sauf que si ces rencontres amicales ont mis Paixao en valeur, depuis le joueur brésilien est clairement rentré dans le rang et même si l'Olympique de Marseille est sur une superbe série, cela n'est pas dû aux performances d'un Paixao très discret. Alors, à un mois et demi de l'ouverture du mercato d'hiver, l'idée d'un départ de l'attaquant de 26 ans redevient d'actualité, confirme Florent Germain, journaliste de RMC.

Paixao n'emballe plus l'OM

En effet, si au coeur de l'été, les dirigeants marseillais se réjouissaient des performances et de l'implication de Paixao, cela n'est plus du tout le cas. Même si Bruno Genesio soutient toujours l'ancien joueur de Feyenoord, quelque chose semble s'être cassé. « Ses performances déçoivent et son attitude trahit parfois un joueur un peu moins concerné et souriant que la saison passée. En cas d'offre similaire à celle de Sunderland cet été, il est fort probable que le club dans son ensemble soit moins catégorique et revoit sa position », précise notre confrère marseillais. Car le club anglais, qui appartient à Kyril Louis-Dreyfus, avait fait le forcing cet été pour faire signer Paixao, et d'ailleurs il s'est dit que ce dernier a été très marqué par l'échec des négociations, alors qu'il voulait découvrir la Premier League.

Suite à cet échec, Sunderland avait recruté Malick Fofana, qui évoluait à l'Olympique Lyonnais, dans les ultimes heures du mercato. Mais l'international belge passe l'essentiel de son temps sur le banc de touche, et compte tenu du classement du club entraîné par Régis Le Bris, 19e de Premier League, les dirigeants anglais pourraient revenir à la charge en janvier prochain. Même si ce qu'ils ont vu de Paixao depuis le début de la saison avec l'OM ne les a probablement pas rassurés. Pour le club phocéen, la vente de Paixao pourrait ouvrir la porte au recrutement d'un ou deux joueurs pour renforcer l'effectif de Bruno Genesio.