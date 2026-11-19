Zinedine Zidane ne trouve pas son bonheur au poste d'arrière droit. Un joueur confirmé de Ligue 1 a le vent en poupe et fait savoir son envie de revenir.

Au niveau de l’effectif, quasiment tous les sélectionneurs mondiaux envient Zinedine Zidane d’avoir un tel réservoir à sa disposition. C’est vrai à bien des postes, mais en ce qui concerne les latéraux, le technicien en chef des Bleus a pointé du doigt un vrai manque dans ce secteur de jeu, et ce dès son arrivée. Cela s’est confirmé lors des deux fenêtres internationales.

A droite, Pierre Kalulu a eu sa chance, tout comme Malo Gusto ou Saël Kumbedi, mais aucun joueur ne fait l’unanimité. Zinedine Zidane a beaucoup surpris en appelant notamment l’ancien lyonnais, qui évolue en D2 allemande, ce qui représente pour beaucoup un aveu de faiblesse. Et aussi une mauvaise nouvelle pour les spécialistes du poste qui brillent en Ligue 1. C’est le cas de Jonathan Clauss, longtemps en difficulté à Nice, mais qui retrouve l’efficacité et la présence qui lui avaient permis de goûter aux Bleus quand il évoluait avec le RC Lens.

Les Bleus, Clauss y croit toujours

Désormais, le latéral des Aiglons croit en ses chances, et tient à faire savoir à Zidane qu’il existe toujours. « Ça n’empêche pas que je peux quand même continuer d’être bon et postuler éventuellement à quelque chose qui n’était peut-être pas une première idée pour lui, mais qui peut être une solution de secours. Je ne suis pas du tout résigné », a fait savoir Jonathan Clauss dans un entretien à Nice-Matin.

Très en réussite cette saison avec 3 buts et 2 passes décisives en 10 matchs, l’ancien de Lens et de l’OM sait qu’il ne représente pas forcément l’avenir à 34 ans. Mais en tant que vrai spécialiste du poste, il offre sa candidature au sélectionneur, qui n’a pas spécialement fait confiance aux vétérans tricolores depuis sa prise de pouvoir chez les Bleus.