Défenseur phare de Premier League, Josko Gvardiol est l'un des grands objectifs du PSG pour l'été 2027. De quoi effacer la déception Illya Zabarnyi ?

A l’heure où le PSG vient de faire une offre à Marquinhos pour le prolonger, cette marque de confiance démontre aussi que le Brésilien n’a pas vraiment de concurrent à son poste malgré son âge qui avance. A l’été 2025, Illya Zabarnyi avait été recruté comme défenseur central pour représenter la relève, mais force est de constater que l’Ukrainien, assez lourd et souvent impliqué dans les buts concédés, ne convainc pas après 18 mois dans la capitale française. Le PSG avait pourtant mis 70 millions d’euros sur la table pour le faire venir de Bournemouth après d’interminables négociations.

Zabarnyi a désormais des chances de quitter Paris avant Marquinhos, qui pourrait voir son contrat l’emmener jusqu’en 2029 s'il devait être prolongé. Pour remplacer l’Ukrainien, El Nacional annonce que Luis Campos compte bien regarder à nouveau en Premier League. L’idée est de faire signer Josko Gvardiol, défenseur croate qui est un titulaire à part entière de Manchester City, même s’il n’a pas pu aider à remettre les Sky Blues au sommet en Angleterre ou en Europe.

Acheté pour 90 millions d’euros en provenance de Leipzig, le Croate est sous contrat jusqu’en 2031. Et à ce titre, Manchester City estime que sa valeur est identique à celle de son prix d’achat. Un gros sacrifice mais un montant qui risque d’être nécessaire pour convaincre le club anglais, mais aussi devancer des formations comme le FC Barcelone et le Bayern Munich qui se sont renseignés à ce sujet.

A noter que, en plus de ses qualités techniques et physiques, Josip Gvardiol plait beaucoup à Luis Enrique en raison de sa polyvalence, puisqu’il peut jouer comme arrière gauche, axe gauche ou droit, sans que cela ne nuise à son rendement, lui qui adore se projeter au milieu de terrain pour créer le surnombre. Pour couronner le tout, El Nacional l’explique clairement, tout transfert sera étudié pour l’été 2027, et pas avant. Surtout que la situation toujours tendue de Manchester City avec les instances anglaises pourra aussi avoir son importance.