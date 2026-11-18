Du haut de ses 17 ans, Mezian Mesloub crève l’écran avec le RC Lens et avec les Espoirs du Portugal. Les performances du milieu offensif des Sang et or ont tapé dans l’oeil de Manchester United.

Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2030, Mezian Mesloub va-t-il rester dans le Nord au-delà de l’été prochain ? La question se pose au vu de la hype qui entoure le milieu offensif des Sang et Or en ce début de saison. Déjà utilisé 5 fois en Ligue 1 du haut de ses 17 ans, Mezian Mesloub crève l’écran non seulement avec Lens mais également avec les Espoirs du Portugal. Sa progression fait de lui un candidat à une signature dans un top club européen et certains cadors l’ont bien compris. Selon les informations du site spécialisé Manutd Addicts, la direction de Manchester United fait du dossier Mezian Mesloub l’une de ses priorités.

Les Red Devils ont conscience que leur effectif doit être rajeuni avec des joueurs prometteurs de grand talent et le profil du gaucher du RC Lens leur plaît énormément. Le média explique que le club anglais aimerait négocier deux deals avec le club nordiste : un transfert de Mesloub d’abord, puis un prêt du joueur afin de le laisser grandir à Bollaert quelques mois supplémentaires. On ignore le timing désiré par Manchester United, qui pourrait recruter Mesloub cet hiver et le prêter jusqu’en juin prochain ou le recruter l’été prochain, l'envoyer en prêt à Lens et le récupérer à l’été 2028. Mais quoi qu’il en soit, il apparaît aujourd’hui de façon très claire que Mezian Mesloub est l’une des grandes priorités de Manchester United pour renforcer son secteur offensif à moyen et long terme.

Mesloub dans le viseur de Manchester United

Un intérêt qui fait sens tant le joueur étale ses qualités à chaque apparition ou presque. D’autres clubs européens devraient se manifester dans les prochaines semaines pour prendre la température et il sera intéressant de connaître la réaction du RC Lens. Le club nordiste aura sans doute à coeur de protéger sa pépite et de la conserver le plus longtemps possible. Mais en cas de propositions financières élevées, le club artésien risque d’avoir du mal à résister. Les prochains mois nous en diront en tout cas davantage sur un dossier qui animera à coup sûr l’avenir du RC Lens sur le marché des transferts.