Le départ de Paulo Fonseca n'est plus considéré comme un sujet sensible à l'OL, qui avoue que l'entraineur portugais aurait de toute façon fait ses valises à la fin de la saison actuelle.

Entraineur plutôt apprécié à l’OL, Paulo Fonseca a claqué la porte à la surprise générale dès que le Sporting Portugal, son club de coeur, l’a appelé. Lyon a du s’adapter en urgence à cette décision qui a surpris tout le monde. Surtout que, comme Matthieu Louis-Jean l’avait rappelé il y a un mois, l’idée de prolonger Paulo Fonseca était toujours officiellement sur la table avant ce départ précipité.

On discute toujours avec le coach, c'est en cours. On échange. On a toujours dit qu'on prenait notre temps », avait ainsi glissé le dirigeant lyonnais alors que l’OL était bien calé sur le podium de », avait ainsi glissé le dirigeant lyonnais alors que l’OL était bien calé sur le podium de Ligue 1 . Mais la vérité a explosé au détour d’une phrase de Michele Kang ce mercredi en conférence de presse.

Michele Kang n'avait aucun espoir

La patronne de l’OL a confié sa déception de voir Fonseca s’en aller comme ça, même si elle a fait savoir que cela ne changeait pas tant que ça les plans de son club, qui comptait se séparer du Portugais en fin de saison. « On a été très déçu d’apprendre que Paulo souhaitait nous quitter, nous lui avons dit, comme à chacun. Ce n’est pas une bonne stratégie de s’accrocher à quelqu’un souhaitant partir, ça ne protège pas le club, surtout avec un contrat terminant en fin de saison. On avait déjà étudié des candidats potentiels. Cette décision n’a fait qu’accélérer ce processus de six mois. On voulait travailler avec des coachs ayant une philosophie similaire, afin que nos joueurs ne soient pas soumis à des changements significatifs en cours de saison », a fait savoir la dirigeante américaine, qui estime que le départ de Paulo Fonseca n’était finalement qu’une question de temps.

Il reste à savoir si cette prise de parole représente une façon de ne pas perdre la face, ou si la prolongation de Paulo Fonseca, au salaire hérité de l’ère John Textor, était de toute façon impossible à envisager. En général, dans les clubs européens, quand un entraineur n’a pas prolongé à six mois de la fin de son contrat, c’est en tout cas rarement car son club veut s’engager sur le très long terme avec lui.