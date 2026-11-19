L’OL dit enfin la vérité à Paulo Fonseca
Michele Kang n'avait aucun espoir
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ah ben moi je suis en parfait accord avec cet theorie... Mais il y a un type de ce forum qui dit que si vous avez acceptez ca n'a rien a voir avec le volet économique, vous avez accepté car vous à l'OL vous ne gardez pas quelqu'un contre son gré...et que le volet financier n'avait rien a voir la dedans
si quelqu'un se presente !!! en investisseur pas en repreneur idiot du village pour ca fallait suivre la conference elle a juste 3 club de foot feminin dc dit toi qu'elle va rester lgt ds le foot
Comme annoncé SUR-COTÉ ! On rigole du prix de cette chèvre... Ce club de merde travaille mal
« A trouver le remplaçant de Zabarnyi » 🤣🤣🤣 vous osez comparer Zabarnyi et Gvardiol?! 🤣🤣 c’est pas une trouvaille c’est juste l’un des meilleurs défenseur du monde
Il est évident qu'on allait lui demander de réduire son salaire d'au moins de moitié, et que cela n'allait pas fonctionner. Lui avait l'offre dont il avait toujours rêvé du club qu'il aime le plus au monde. On avait besoin de réduire la masse salariale et de faire rentrer un peu de cash. Ce deal arrangeait tout le monde. Ce que l'on peut reprocher à Fonseca, et à la direction de l'OL, c'est le timing et la forme. ils auraient dû rester discrets et faire ça à la trêve internationale, ou en fin d'année.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13