Le PSG va dévoiler un maillot domicile audacieux pour la saison 2027-2028, avec un dégradé et des innovations.

Double champion d’Europe en titre, le PSG voit ses ventes de maillot décoller, et connaitre un succès digne de la saison de l’arrivée de Neymar à Paris en 2017. Le club de la capitale essaye de jongler entre les couleurs traditionnelles du PSG et l’innovation pour rendre les nouvelles tenues de la formation de Luis Enrique encore plus attractives. Toujours très bien renseigné sur les maillots des clubs, le site Footy Headlines dévoile avec précision quelle sera la tenue numéro 1 du Paris SG pour la saison 2027-2028.

Un maillot qui reprend plusieurs classiques du PSG, avec la bande verticale centrale de couleur rouge. Mais la grande nouveauté sera un dégradé allant du bleu roi en haut, jusqu’au noir en bas, pour être la couleur dominante du short et des chaussettes. La bande centrale dite « Hechter » ne sera encadrée de blanc qu’au haut du maillot, avant de laisser le rouge se mêler avec le bleu de plus en plus foncé. Le tout avec un effet flouté qui peut surprendre. A noter aussi un petit effet « col » en noir pour distinguer l’encolure du maillot.

Une vraie nouveauté selon le site spécialisé, qui dévoile tous les détails de cette future tenue du PSG qui ne manquera pas de faire parler.