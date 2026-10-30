PSG : Gavi zappé au Clasico, Luis Enrique fait une offre
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PSG : Gavi zappé au Clasico, Luis Enrique fait une offre

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parClaude Dautel
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Malgré son statut de champion, Gavi n'est plus dans les petits papiers d'Hansi Flick au FC Barcelone. La presse sportive espagnole pense que le joueur formé à la Masia va prendre la route du PSG au mercato d'hiver.
Resté sur le banc pendant le Clasico perdu dimanche dernier face au Real Madrid, Gavi n’a plus la cote auprès de Hansi Flick. Une aubaine pour Luis Enrique, qui n’a jamais caché son faible pour le milieu andalou et pousse désormais le PSG à bouger dès cet hiver. Lancé en sélection espagnole par ce même Luis Enrique alors qu’il n’avait que 17 ans, Gavi n’est jamais vraiment sorti des radars de l’actuel entraîneur parisien. Cette fois, le coach du Paris Saint-Germain veut concrétiser tout cela. Selon nos confrères de Fichajes, le technicien espagnol a demandé à Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi de recruter le champion du monde espagnol lors du mercato d’hiver.

Le PSG a toujours suivi Gavi

L'arrivée cet été de Rodri, recruté pour plus de 70 ME à Manchester City, a rebattu les cartes dans l’entrejeu blaugrana. Interrogé en septembre dernier sur la situation de Gavi, l’entraîneur allemand avait d’ailleurs tranché sans prendre de gants : « L’équipe fonctionne comme elle est, et il faut l’accepter. » Autrement dit, pas question de toucher à un système qui tourne pour faire de la place à l’ancien chouchou de Xavi, même si le trou d'air du Barça face au PSG et à Madrid met un gros coup de pression sur un Flick qui était jusque-là intouchable.
Cependant, le FC Barcelone n’a aucune intention de brader Gavi, surtout si ce dernier doit rejoindre le Paris Saint-Germain devenu la bête noire du Barça. Toujours d’après le média spécialisé espagnol, le club catalan exige 50 millions d'euros pour laisser partir Gavi, lequel est lié jusqu'en 2030 avec le club de Joan Laporta. C’est pile poil le montant que le PSG a déboursé en août dernier pour s'offrir Ferran Torres que Gavi retrouverait d’ailleurs dans la capitale. Pour mémoire, lors de sa prolongation au Barça en septembre 2022, le Barça avait fixé une clause libératoire à...1 milliard d'euros.

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Pour l'instant, les doubles champions d'Europe se sont contentés de prendre la température auprès de l’entourage du joueur, sans faire d’offre écrite. Les agents de Gavi doivent rencontrer la direction sportive barcelonaise dans les prochaines semaines afin de savoir ce que le club souhaite faire avec lui. Le Paris Saint-Germain sera forcément attentif à la réponse du FC Barcelone.
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