Belhanda à l'OM, c'est validé

Belhanda à l'OM, c'est validé

OM
parClaude Dautel
3
Ajouter comme source préférée sur Google
Agé de 36 ans, Younès Belhanda évolue désormais au Qatar sous le maillot du Al-Sailiya SC. Mais le joueur formé à Montpellier pense toujours avoir le niveau pour être titulaire à l'Olympique de Marseille et cela a été validé.
Le nom de Younès Belhanda a régulièrement été cité du côté du Vélodrome, mais finalement l'international marocain n'a jamais porté le maillot de l'OM malgré une carrière qui l'a vu passer par plusieurs clubs. Désormais au Al-Sailiya SC, dernier du championnat du Qatar, le milieu de terrain de 36 ans ne pense pas en avoir fini avec le plus haut niveau. Pour preuve, invité du Riolo Club, la nouvelle émission du journaliste de RMC, Younès Belhanda a confié qu'il pensait avoir le niveau pour être dans le onze de départ de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, tout comme à l'OL et à Lille. Mais il a cependant ajouté : « À Marseille, en 10, ils n'ont personne ». Une confiance absolue pour celui qui n'a plus joué en Europe depuis son départ de Demirspor en janvier 2024. Forcément, ces propos ont fait le buzz, mais de son côté Kevin Diaz pense qu'effectivement Belhanda a clairement le niveau pour jouer en Ligue 1 à l'OM.

Titulaire à l'OM, il y croit

Dans l'After Foot, l'ancien joueur, désormais consultant mais aussi directeur sportif de l'USLusitanos, a confirmé que Younès Belhanda était légitime dans ses propos.« Un joueur comme Belhanda, qui n’a que 36 ans, joue au Qatar. Donc il joue quand même dans un championnat qui est professionnel, même si c'est peut-être de la Ligue 2 française pour les meilleures équipes(...) Moi je pense qu'en effet, Belhanda, s'il ne se blesse pas, c'est encore quand même normalement un niveau très largement possible pour jouer au très haut niveau. Il n’aura plus son explosivité de 2015, c'est sûr, mais il aura la vista, il aura la technique, il aura beaucoup plus d'expérience. Et je pense que tu es un bien meilleur joueur à 34 ans qu'à 24 ans. Tu es un bien meilleur joueur par tes expériences, par ta confiance en toi, par ta connaissance de toi, par ta connaissance du jeu, par les entraîneurs que tu as rencontrés, etc. C'est comme un meilleur salarié dans n'importe quelle entreprise après 10-15 ans de boîte qu'après 2 ans, c'est normal », a confié Kevin Diaz.
Si des fois il venait à l'idée de l'Olympique de Marseille de recruter Younès Belhanda, ce dernier sera libre en juin 2027. De même, on imagine bien que son club qatari ne sera pas très gourmand si les dirigeants de l'OM venaient aux renseignements en janvier prochain. Pour l'instant, cela n'est pas encore le cas, mais au moins ces derniers savent à quoi s'en tenir.
Articles Recommandés
Mbappe Va Perdre Moins Dargent Que La Liga Lespagne Tremble
Liga

« Mbappé va perdre moins d'argent que la Liga » : l'Espagne tremble

Edf Gros Coup Dur Pour Zidane En Defense
Equipe de France

EdF : Gros coup dur pour Zidane en défense

Psg Gavi Zappe Au Clasico Luis Enrique Fait Une Offre
PSG

PSG : Gavi zappé au Clasico, Luis Enrique fait une offre

Om Genesio Vient Au Secours De Maupay
OM

OM : Genesio vient au secours de Maupay

Fil Info

« Mbappé va perdre moins d'argent que la Liga » : l'Espagne tremble
EdF : Gros coup dur pour Zidane en défense
PSG : Gavi zappé au Clasico, Luis Enrique fait une offre
OM : Genesio vient au secours de Maupay
L'OL tient un avant-centre « qui aime ça »
Le Barça attend la sanction de City pour faire un gros coup
OL : Morton forfait contre le SCO
Le PSG s'excite pour ce milieu russe à 60ME
Rémi Himbert déclassé , l’OL est impitoyable

Derniers commentaires

OL : Morton forfait contre le SCO

Et bien s'il y a chirurgie comme le craint Paulo Fonseca c'est mini 6 mois La pubalgie adducteurs liée au surmenage sportif alors que l'on a 4 joueurs pouvant occuper son poste ...... fait chier

OL : Le Sporting vire son entraîneur et négocie avec Fonseca

Sur soit disant 1000 votants, y en a quand meme plus de la moitié qui voudraient bien que leur coach parte en pleine saison...Je suis etonné de cette proportion.... Le probleme en l'etat n'est peut etre pas le depart de Fonseca mais plutot trouver un remplacant competent en pleine saison

Belhanda à l'OM, c'est validé

Ridicule grotesque faut arrêter les conneries le club a déjà assez de flop il faut faire confiance aux jeunes il y à Antoine Valero Milan Lecesse et autre

PSG : Gavi zappé au Clasico, Luis Enrique fait une offre

On est déjà full au milieu, avec nos 3 titu + WZE/Dro ...

OL : Le Sporting vire son entraîneur et négocie avec Fonseca

si on recupere P.Sage oui, si non on rouvera pas mieux que fonseca

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading