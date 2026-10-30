Belhanda à l'OM, c'est validé

Agé de 36 ans, Younès Belhanda évolue désormais au Qatar sous le maillot du Al-Sailiya SC. Mais le joueur formé à Montpellier pense toujours avoir le niveau pour être titulaire à l'Olympique de Marseille et cela a été validé.

Riolo Club, la nouvelle émission du journaliste de RMC, Younès Belhanda a confié qu'il pensait avoir le niveau pour être dans le onze de départ de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, tout comme à l'OL et à Lille. Mais il a cependant ajouté : « À Marseille, en 10, ils n'ont personne ». Une confiance absolue pour celui qui n'a plus joué en Europe depuis son départ de Demirspor en janvier 2024. Forcément, ces propos ont fait le buzz, mais de son côté Kevin Diaz pense qu'effectivement Belhanda a clairement le niveau pour jouer en Le nom de Younès Belhanda a régulièrement été cité du côté du Vélodrome, mais finalement l'international marocain n'a jamais porté le maillot de l'OM malgré une carrière qui l'a vu passer par plusieurs clubs. Désormais au Al-Sailiya SC, dernier du championnat du Qatar, le milieu de terrain de 36 ans ne pense pas en avoir fini avec le plus haut niveau. Pour preuve, invité du, la nouvelle émission du journaliste de RMC, Younès Belhanda a confié qu'il pensait avoir le niveau pour être dans le onze de départ de Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille, tout comme à l'OL et à Lille. Mais il a cependant ajouté : «». Une confiance absolue pour celui qui n'a plus joué en Europe depuis son départ de Demirspor en janvier 2024. Forcément, ces propos ont fait le buzz, mais de son côté Kevin Diaz pense qu'effectivement Belhanda a clairement le niveau pour jouer en Ligue 1 à l'OM.

Titulaire à l'OM, il y croit

Dans l'After Foot, l'ancien joueur, désormais consultant mais aussi directeur sportif de l'USLusitanos, a confirmé que Younès Belhanda était légitime dans ses propos.« Un joueur comme Belhanda, qui n’a que 36 ans, joue au Qatar. Donc il joue quand même dans un championnat qui est professionnel, même si c'est peut-être de la Ligue 2 française pour les meilleures équipes(...) Moi je pense qu'en effet, Belhanda, s'il ne se blesse pas, c'est encore quand même normalement un niveau très largement possible pour jouer au très haut niveau. Il n’aura plus son explosivité de 2015, c'est sûr, mais il aura la vista, il aura la technique, il aura beaucoup plus d'expérience. Et je pense que tu es un bien meilleur joueur à 34 ans qu'à 24 ans. Tu es un bien meilleur joueur par tes expériences, par ta confiance en toi, par ta connaissance de toi, par ta connaissance du jeu, par les entraîneurs que tu as rencontrés, etc. C'est comme un meilleur salarié dans n'importe quelle entreprise après 10-15 ans de boîte qu'après 2 ans, c'est normal », a confié Kevin Diaz.

Si des fois il venait à l'idée de l'Olympique de Marseille de recruter Younès Belhanda, ce dernier sera libre en juin 2027. De même, on imagine bien que son club qatari ne sera pas très gourmand si les dirigeants de l'OM venaient aux renseignements en janvier prochain. Pour l'instant, cela n'est pas encore le cas, mais au moins ces derniers savent à quoi s'en tenir.