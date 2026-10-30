« Mbappé va perdre moins d'argent que la Liga » : l'Espagne tremble

Les relations entre la Liga et la Chine se sont brutalement détériorées suite à la boutade de Kylian Mbappé. Journaliste pour DAZN Espagne, Irene Molina est convaincue que le championnat a plus à craindre financièrement que l'attaquant français du Real Madrid.

En France, l'histoire entre Kylian Mbappé et la Chine est déjà oubliée, mais ce n'est pas le cas en Espagne. Parce que la colère des autorités chinoises suite à la blague de l'ancien joueur du PSG sur « un dictateur chinois » ne baisse pas, malgré les excuses du récent deuxième du Ballon d'Or. La Liga et le Real Madrid se sont également prosternés devant les autorités de l'Empire du Milieu, conscients que tout cela pourrait coûter cher, le marché chinois étant colossal. Journaliste pour DAZN, qui diffuse 5 matchs par journée de Liga en Espagne, et en a acheté les droits pour la France, Irene Molina a été très claire. Pour notre consoeur, dans cette polémique, c'est le championnat d'Espagne qui va laisser plus de plumes que Kylian Mbappé.

La Liga tremble vraiment beaucoup

Irene Molina est persuadée que l'attaquant français du Real Madrid peut s'en sortir sans trop de dégâts sur le plan financier. « Ce serait une perte considérable pour la Liga si la Chine décidait d'arrêter la diffusion des matchs du championnat espagnol. Ce serait également une perte importante, mais probablement moindre, pour Kylian Mbappé, compte tenu de ses contrats publicitaires avec certaines marques. Il a été le premier à présenter ses excuses immédiatement, dès qu'il a compris la polémique et son erreur, constate la journaliste espagnole, qui estime que Mbappé ne mérite pas cette histoire. Je ne pense pas que Mbappé ait dit ça avec de mauvaises intentions ; il l'a dit sur un ton léger, et pourtant, cela a affecté le Real Madrid, la Liga et son image. C'est l'une des figures les plus importantes de la Liga, et c'est pour ça que ça a eu un impact sur la compétition. »

Notre consœur estime que cette polémique aura cependant un effet très rapide, à savoir que les footballeurs feront encore plus attention à ce qu'ils disent. Alors que les clubs ont souvent verrouillé au maximum la parole de leurs joueurs, la réaction brutale de la Chine à une courte vidéo de Mbappé sur le podcast d'Aurélien Tchouameni a fixé de nouvelles limites.