OM : Genesio vient au secours de Maupay

OM : Genesio vient au secours de Maupay

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parClaude Dautel
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Très discret depuis le début de la saison, Neal Maupay est dans le collimateur de plusieurs supporters marseillais. Et ces derniers se demandent pourquoi Bruno Genesio ne secoue pas son attaquant. Le coach de l'OM a répondu.
La semaine passée, dans la foulée du 4-3 contre Le Havre, Bruno Genesio avait sorti la sulfateuse contre deux joueurs, Keyliane Abdallah (20 ans) et Nouhoum Kamissoko (21 ans). L'entraîneur de l'Olympique de Marseille estimait que les deux jeunes joueurs n'avaient pas été à la hauteur après leur entrée en jeu. Mais Genesio n'avait rien dit sur les prestations mauvaises d'autres joueurs, et notamment de Neal Maupay. A côté de la plaque depuis le début de la saison, l'attaquant de 30 ans se fait laminer sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant il passe entre les gouttes auprès du technicien marseillais. Et ce vendredi, Bruno Genesio a expliqué pourquoi il n'avait pas l'intention de s'en prendre fontalement à Neal Maupay.

Maupay est en panne de confiance lors des matchs

Pour Bruno Genesio, il n'y a pas de favoritisme, mais juste la nécessité pour lui de reconnaître que Neal Maupay fait des efforts. « Neal, c'est un garçon qui a été énormément en échec l'année dernière, pour plein de raisons, et il a besoin de confiance. Tout simplement. Ce que je vois de Neal à l'entraînement, ce n'est pas le même Neal que je vois en match ou lorsqu'il rentre. Je pense que c'est essentiellement parce qu'il a, à l'entraînement, la confiance qu'il n'a pas forcément en match, ce qui ne lui permet pas de s'exprimer suivant ses possibilités. On travaille là-dessus avec lui notamment, mais pas seulement, avec tout le monde », a justifié l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.
Autrement dit, le coach de l'OM pense que Neal Maupay a juste besoin d'un déclic en Ligue 1 ou en Ligue Europa pour enfin faire le plein de confiance. Mais en attendant, l'attaquant fait à l'entraînement les efforts qu'il faut et rien que pour cela il mérite la confiance de Bruno Genesio. Cependant, avec zéro but et autant de passe décisive en dix matchs, il va tout de même falloir que l'avant-centre formé à Nice commence tout de même à faire gonfler ses statistiques.
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