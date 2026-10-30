Le PSG s'excite pour ce milieu russe à 60ME

Luis Campos souhaite toujours avoir un coup d'avance au mercato et c'est pour cela que, dans la perspective de renforcer le PSG lors de l'été 2027, le directeur sportif parisien, avec l'accord de Luis Enrique, s'intéresse à Aleksey Batrakov, le jeune milieu offensif international russe.

Le patron du recrutement du Paris Saint-Germain avait surpris tout le monde en allant chercher Matvei Safonov à Krasnodar, le gardien de but russe étant plutôt méconnu en Europe de l'ouest. Il s'avère que c'était clairement une bonne pioche. S'agissant d'Aleksey Batrakov, c'est un autre sujet, même si le milieu de terrain de 21 ans évolue lui aussi en équipe de Russie avec Safonov. Car Batrakov a quitte l'été dernier le Lokomotiv Moscou pour rejoindre Galatasaray moyennant 25 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Mais, selon TeamTalk, les performances du natif d'Orekhovo-Zouïevo sous le maillot du club stambouliote lui valent déjà l'intérêt de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Un Russe de plus au PSG ?

Parmi les concurrents du PSG, il y a, comme souvent, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone. Mais selon différentes sources évoquées par le média spécialisé anglais, Aleksey Batrakov donnerait sa préférence au Paris Saint-Germain et au Barça, deux clubs où les entraîneurs font largement confiance aux jeunes joueurs. De son côté, Transferfeed précise qu'une fois le contrat du milieu offensif signé, les dirigeants de Galatasaray ont fixé une clause libératoire à hauteur de 60 millions d'euros. Preuve que le club turc est convaincu d'avoir tiré le gros lot en s'offrant Aleksey Batrakov pour 25ME, même si pour l'instant tout cela est encore virtuel.

Aleksey Batrakov s'est récemment fait remarquer en France, puisqu'il a été buteur lors de la victoire de Galatasaray à Lille en Ligue des champions. Le milieu de terrain russe a également été le seul buteur du club stambouliote lors de la défaite 1-4 face au Barça en Ligue des champions, preuve qu'il est efficace lors des événements majeurs. C'est d'ailleurs lui qui avait ouvert le score. Agé de 21 ans, Aleksey Batrakov a le profil idéal pour le PSG, même si Paris apprécie travailler discrètement.