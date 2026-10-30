Le Barça attend la sanction de City pour faire un gros coup

Et bien s'il y a chirurgie comme le craint Paulo Fonseca c'est mini 6 mois La pubalgie adducteurs liée au surmenage sportif alors que l'on a 4 joueurs pouvant occuper son poste ...... fait chier
Sur soit disant 1000 votants, y en a quand meme plus de la moitié qui voudraient bien que leur coach parte en pleine saison...Je suis etonné de cette proportion.... Le probleme en l'etat n'est peut etre pas le depart de Fonseca mais plutot trouver un remplacant competent en pleine saison
Ridicule grotesque faut arrêter les conneries le club a déjà assez de flop il faut faire confiance aux jeunes il y à Antoine Valero Milan Lecesse et autre
On est déjà full au milieu, avec nos 3 titu + WZE/Dro ...
si on recupere P.Sage oui, si non on rouvera pas mieux que fonseca
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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