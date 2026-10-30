Le Barça attend la sanction de City pour faire un gros coup

Le Barça attend la sanction de City pour faire un gros coup

Mercato
parCorentin Facy
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A la recherche d’un défenseur central pour renforcer son effectif, le FC Barcelone cible Josko Gvardiol et espère une forte sanction à l’encontre de Manchester City pour rafler la mise à un prix abordable.
Très actif l’été dernier avec les signatures de Gabriel Jesus, de Gordon ou encore d’Adeyemi, le FC Barcelone souhaite poursuivre le renforcement de son effectif dans les prochaines semaines. Le club présidé par Joan Laporta espère faire venir un défenseur central pour épauler le jeune Pau Cubarsi. Le nom d’Alessandro Bastoni est régulièrement évoqué, mais il sera difficile pour le champion d’Espagne en titre de faire venir le joueur de l’Inter Milan. Une autre piste très sexy est évoquée avec insistance par la presse ces dernières heures, celle menant à l’international croate Josko Gvardiol.
Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le défenseur de 24 ans passé par le RB Leipzig est la cible favorite de l’entraîneur barcelonais Hansi Flick. Lié à Manchester City jusqu’en juin 2031, Gvardiol sera très difficile à déloger pour Barcelone, qui espère selon notre confrère que Manchester City sera très durement sanctionné afin d’avoir une chance de rafler la mise. Le Barça espère que si Manchester City venait à être interdit de recrutement ou relégué en Championship, alors la porte pourrait s’ouvrir pour Josko Gvardiol.

Le Barça rêve de récupérer Gvardiol 

Un transfert coûtera quoi qu’il arrive très cher aux Catalans puisque Transfermarkt évalue à 75 millions d’euros le défenseur central né à Zagreb. Reste maintenant à voir quelle sera la sanction prise par la Premier League contre Manchester City, reconnu coupable de 114 infractions financières. Le Barça va surveiller tout cela de très près et le club catalan n’est pas le seul. Les plus grands clubs européens sont à l’affût pour éventuellement récupérer des joueurs de l’effectif citizen. Des potentiels départs de Rayan Cherki mais aussi d’Erling Haaland ont par exemple été évoqués dans la presse ces derniers mois.

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