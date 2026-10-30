PSG : Deux signatures attendues, RMC confirme

Le PSG a lancé des discussions pour obtenir les signatures de Quentin Ndjantou et de David Boly, deux jeunes Titis avec qui le club parisien souhaite bâtir l’avenir pour étoffer son effectif.

Le Paris Saint-Germain dispose d’un effectif pléthorique pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, lequel tient néanmoins à faire une place à certains joueurs issus du centre de formation. Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu en sont les meilleurs exemples, eux qui jouissent d’un temps de jeu important sous la direction de l’entraîneur espagnol depuis deux ans. D’autres joueurs formés au PSG sont amenés à prendre de l’épaisseur dans les mois à venir. L’attaquant Quentin Ndjantou et le défenseur droit David Boly font partie de ceux-ci.

RMC confirme la tendance en révélant que le Paris Saint-Germain a engagé des négociations avec ses deux Titis, l’un pour une prolongation de contrat et l’autre pour la signature de son premier contrat professionnel. « Le Paris Saint-Germain souhaite prolonger Quentin Ndjantou afin de le lier au club pour les cinq prochaines années. Les discussions entre les différentes parties ont déjà débuté » explique le journaliste Fabrice Hawkins sur son compte X avant de poursuivre.

Le PSG négocie avec Ndjantou et Boly

« En parallèle, les dirigeants parisiens négocient également la signature du premier contrat professionnel de David Boly. Le Titi considère le PSG comme le plus grand club du monde et souhaite s’inscrire dans la durée au sein du club de la capitale » peut-on lire sur les réseaux du journaliste de RMC. Il ne reste plus qu’à conclure les discussions avec Quentin Ndjantou et David Boly pour le PSG, qui envoie un signal très positif à ses deux Titis, confirmant l’envie du club de bâtir l’avenir avec eux. Si le secteur offensif est très concurrentiel pour Ndjantou, Boly a lui une vraie carte à jouer à moyen et long terme en tant que latéral droit, un secteur sinistré au Paris Saint-Germain avec un seul spécialiste du poste en la personne d’Achraf Hakimi.