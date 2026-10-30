EdF : Gros coup dur pour Zidane en défense

EdF : Gros coup dur pour Zidane en défense

Equipe de France
parCorentin Facy
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Déjà confronté à la blessure de William Saliba, Zinedine Zidane va devoir composer sans Maxence Lacroix lors de la prochaine trêve internationale pour les matchs contre l'Italie et la Turquie.
Fabrice Hawkins révèle ce vendredi que le défenseur de Chelsea s’est blessé contre Liverpool plus tôt dans la semaine. Maxence Lacroix souffre d’une déchire aux ischo-jambiers et sera absent « plusieurs semaines » selon le journaliste de RMC. Il manquera donc le choc face à Manchester United ce week-end mais aussi les deux matchs de l’équipe de France en Italie et à Bordeaux contre la Turquie dans quelques jours. Sa blessure pourrait profiter à des joueurs tels que Jacquet ou Yoro, performants en septembre et octobre, qui auront probablement leur mot à dire dans le secteur défensif au côté de l’indéboulonnable Upamecano tandis que Saliba est lui toujours blessé au dos.
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