Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Liga
parAlexis Rose
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10e journée de Liga :
Camp Nou.
FC Barcelone - Real Madrid : 1-2.
Buts : Raphinha (61e) pour le Barça ; Mbappé (41e, 88e) pour le Real Madrid.
Grâce à un doublé du Français Kylian Mbappé, le Real Madrid s’offre le Clasico de la Liga sur la pelouse de son ennemi, le FC Barcelone (2-1).
Loin derrière le Barça au classement de la Liga, le Real Madrid n’avait pas d’autre choix que de l’emporter au Camp Nou pour continuer à rêver du titre de champion d’Espagne. Après un début de match équilibré, avec des occasions plus ou moins chaudes pour Güler (18e), Raphinha (22e, 24e), Mbappé (33e) ou Gordon (34e), ce sont les Merengues qui ouvraient la marque avec un peu de réussite ! Suite à un centre de Diomandé depuis le côté gauche, Gérard Martin dégageait sur Mbappé, qui contrait le ballon de la cuisse pour trouver le chemin des filets d’un Garcia impuissant (0-1 à la 41e). Un but qui affolait les Catalans, vu que dans la foulée, Yamal ratait l’immanquable (44e) avant que Rodri ne bute sur Lunin (45e). Après une ultime occasion de Diomandé (45e+2), le Real rentrait aux vestiaires avec un petit avantage.
De retour de la pause, le Clasico était un peu moins spectaculaire… jusqu’à l’heure de jeu. Le moment venu pour Raphinha de remettre les deux équipes à égalité. Sur un corner joué court, Pedri trouvait dans la surface l’attaquant brésilien, qui frappait fort du gauche pour passer entre les jambes de Bellingham et tromper Lunin (1-1 à la 61e). Dans la foulée, Martin était proche de se racheter mais Lunin sortait une parade réflexe de grande classe pour maintenir le Real en vie (66e). En fin de match, Yamal échouait au ras du poteau droit (78e), et alors que tout le monde se dirigeait vers un nul, le Real faisait la différence avec ses Français ! Lancé par Bellingham, Camavinga réalisait un numéro de folie sur le côté droit avant de servir en retrait Mbappé, qui se jouait de la défense du Barça pour inscrire un doublé (1-2 à la 88e). Dans le temps additionnel, le FCB tentait de revenir mais sans réussite au final (1-2).
Avec cette victoire importante, le Real de José Mourinho reste troisième mais revient à trois longueurs du FC Barcelone d'Hansi Flick, qui perd son premier match de la saison en Liga après avoir déjà perdu face au PSG mardi en Ligue des Champions. Autant dire qu'avec ce succès de Madrid dans ce premier Clasico de la saison grâce à un grand Mbappé, la course au titre est complètement relancée en Espagne.

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Mbappé sacré ? Ce serait « le Ballon d’Or de la honte »

Sergio : Le Ballon d'Or sera attribué lundi 26 novembre 2026 pour la saison dernière 2025-2026 et ce n'est ni pour l'année civile, ni pour ce qui se passe en ce moment. Mbappé n'a rien gagné la saison dernière, et si tu veux te baser sur le bilan individuel et sur le nombre de buts inscrits, Harry Kane est Soulier d'Or pour 2025-2026 avec 36 buts inscrits en Bundesliga avec le Bayern Munich alors que Mbappé est 3ème du classement avec 25 buts inscrits en Liga avec le Real Madrid (derrière Erling Haaland 27 buts). Et en 2025-2026, Harry Kane a inscrit 61 buts TCC et Mbappé 42 buts. Alors de grâce, arrête ta chanson Mbappé... Mbappé... Mbappé... Tu nous soûles avec Mbappé (que j'aime bien pourtant).

« Pour moi il y a main », la polémique continue sur OM-HAC

Maupay tire sur sa propre main en voulant dégager le ballon : https://uploads.disquscdn.com/images/985c44c8d64080590cf12de4a434918b34295293e9bf791c58ab53a726ade5cd.gif Des exemples sont donnés en vidéo sur le site de l'IFAB : https://uploads.disquscdn.com/images/ffc6d737fccecbb8a80dc9f2df51f6476b85444a75018798c8630ef96332d4be.gif https://uploads.disquscdn.com/images/d4561fe32299448b3f9d952daf0d1f5b342c1dbed0e42029250101d09db01b68.gif Extrait d'un article Eurosport : https://uploads.disquscdn.com/images/56ab1cf6bd6e8dbdc3fea0ffcd1cc51a5f86dfe401a5eeeb6b6cefc700ff6182.png

Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Imbécile !... il est sur la lancée de la saison dernière. Les votes sont clos depuis deux semaines... mais cela n'empêche pas de voir qu'il est le meilleur joueur du Monde. Il vient encore de le prouver ce soir.

Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Oui on peut le critiquer sur plein de points mais mentalement il a répondu présent et mené son équipe. Bien joué le Real! Costaud mbappe 💪🏻

Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Le ballon d'or c'est sur la saison d'avant, trou duc.

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