Liga : Mbappé fait tomber le Barça et offre le Clasico au Real

Sergio : Le Ballon d'Or sera attribué lundi 26 novembre 2026 pour la saison dernière 2025-2026 et ce n'est ni pour l'année civile, ni pour ce qui se passe en ce moment. Mbappé n'a rien gagné la saison dernière, et si tu veux te baser sur le bilan individuel et sur le nombre de buts inscrits, Harry Kane est Soulier d'Or pour 2025-2026 avec 36 buts inscrits en Bundesliga avec le Bayern Munich alors que Mbappé est 3ème du classement avec 25 buts inscrits en Liga avec le Real Madrid (derrière Erling Haaland 27 buts). Et en 2025-2026, Harry Kane a inscrit 61 buts TCC et Mbappé 42 buts. Alors de grâce, arrête ta chanson Mbappé... Mbappé... Mbappé... Tu nous soûles avec Mbappé (que j'aime bien pourtant).
Maupay tire sur sa propre main en voulant dégager le ballon : https://uploads.disquscdn.com/images/985c44c8d64080590cf12de4a434918b34295293e9bf791c58ab53a726ade5cd.gif Des exemples sont donnés en vidéo sur le site de l'IFAB : https://uploads.disquscdn.com/images/ffc6d737fccecbb8a80dc9f2df51f6476b85444a75018798c8630ef96332d4be.gif https://uploads.disquscdn.com/images/d4561fe32299448b3f9d952daf0d1f5b342c1dbed0e42029250101d09db01b68.gif Extrait d'un article Eurosport : https://uploads.disquscdn.com/images/56ab1cf6bd6e8dbdc3fea0ffcd1cc51a5f86dfe401a5eeeb6b6cefc700ff6182.png
Imbécile !... il est sur la lancée de la saison dernière. Les votes sont clos depuis deux semaines... mais cela n'empêche pas de voir qu'il est le meilleur joueur du Monde. Il vient encore de le prouver ce soir.
Oui on peut le critiquer sur plein de points mais mentalement il a répondu présent et mené son équipe. Bien joué le Real! Costaud mbappe 💪🏻
Le ballon d'or c'est sur la saison d'avant, trou duc.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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