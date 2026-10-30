OL : Morton forfait contre le SCO

OL : Morton forfait contre le SCO

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parClaude Dautel
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En préambule à sa conférence de presse, ce vendredi, Paulo Fonseca a confirmé le forfait de Tyler Morton pour la réception d'Angers dimanche après-midi au Gropama Stadium. Et ce dernier pourrait être absent pendant une longue durée.
Souffrant d'une pubalgie, qui va l'obliger à consulter un spécialiste dans les prochains jours, Tyler Morton ne sera pas dans le groupe de l'Olympique Lyonnais pour le match contre le SCO. Après avoir officialisé le forfait du joueur anglais en conférence de presse, Paulo Fonseca a cependant fait savoir que Nicolas Tagliafico et Corentin Tolisso étaient, eux, aptes pour cette rencontre décalée à dimanche 17h15 par les autorités.

Ligue 1

01 novembre 2026 à 17:15
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