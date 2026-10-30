Rémi Himbert déclassé , l’OL est impitoyable

Rémi Himbert déclassé , l’OL est impitoyable

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parCorentin Facy
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Malgré les absences de Pavel Sulc et de Loïs Openda, Rémi Himbert n’est pas certain de démarrer face à Angers ce dimanche. Le jeune attaquant lyonnais subit un véritable déclassement.
Intéressant en deuxième partie de saison dernière, Rémi Himbert devait faire partie intégrante de la rotation des attaquants de l’Olympique Lyonnais en 2026-2027. Tout ne se passe toutefois pas comme prévu pour le jeune attaquant rhodanien. En dépit des blessures de Pavel Sulc et de Loïs Openda, Rémi Himbert peine à obtenir beaucoup de temps de jeu de la part de Paulo Fonseca. Sera-t-il titulaire ce dimanche contre Angers au Groupama Stadium, un match pour lequel le Tchèque et le Belge seront toujours sur le flanc ?
Rien n’est moins sûr. Nicolas Puydebois n’y est en tout cas pas favorable. Pour Olympique et Lyonnais, le consultant a fait savoir qu’il préfèrerait voir Paulo Fonseca innover avec un trio composé de Nuamah, Boudache et Nakamura. Ce qui placerait de nouveau Rémi Himbert sur le banc. « On a un poste de numéro 9 décimé parce qu’on n’a pas Sulc, ni Openda. Sauf que l’effectif a été construit de cette manière-là et, normalement, on a Rémi Himbert qui est là pour faire le travail » analyse Nicolas Puydebois avant de poursuivre.

Rémi Himbert part de loin à l'OL

« Tu peux mettre Boudache d’un côté, Nuamah de l’autre, avec Nakamura peut-être devant. Ou alors Nuamah en numéro 9, avec Boudache qui prend la place de Nuamah et Duranville de l’autre côté » estime l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, privilégiant donc une formule sans véritable attaquant et laissant par conséquent Rémi Himbert de côté. Un déclassement certainement difficile à vivre pour celui qui a même été envoyé avec la National 2 en septembre dernier avant de revenir progressivement dans le groupe professionnel.

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