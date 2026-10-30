L'OL tient un avant-centre « qui aime ça »

L'OL tient un avant-centre « qui aime ça »

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parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais commence à être sérieusement plombé par les blessures, et Paulo Fonseca doit composer avec. En lançant Khalis Merah comme numéro 9, l'entraîneur de l'OL fait le bonheur du joueur de 19 ans.
Pur produit du centre de formation de l'OL, Khalis Merah n'a pas eu un énorme temps de jeu depuis le début. Mais, face au Paris Saint-Germain, le joueur de 19 ans a été titularisé comme numéro neuf en l'absence d'autres solutions pour Paulo Fonseca. Et le moins que l'on puisse dire est que l'entraîneur de Lyon n'a pas regretté son choix, comme il l'a confirmé ce vendredi face à la presse. « Il a fait un très bon match face au PSG et a compris ce que je lui ai demandé défensivement. Sa prestation et celle des autres joueurs me satisfont », a reconnu Paulo Fonseca au sujet de son jeune joueur.

Fonseca applaudit Merah

Ce dernier, qui était lui aussi en conférence de presse avant la réception du SCO Angers, dimanche au Groupama Stadium, a reconnu que ce nouveau rôle lui convenait bien. Pour Khalis Merah, il y a même un vrai plaisir à être le numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. « Maintenant que j’ai l’occasion de jouer plus haut, j’ai envie de marquer et d’aimer mon équipe. Et je ne lâcherai pas. Ce qui me plaît dans ce poste est que je n’ai pas de position fixe et que je peux me promener entre les lignes. Je suis libre et j’aime ça », a confié celui dont le début de saison avait été perturbé par une sérieuse blessure à la cheville intervenue lors d'un entraînement au mois de juin.

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Une galère qu'il n'a pas oubliée mais qu'il conjugue désormais au passé. « J’ai raté toute la préparation à cause de cette blessure. Avec le staff on a pris le temps de me rétablir correctement car je suis jeune et j’ai de plus en plus de temps de temps de jeu. Maintenant que j’ai l'occasion de jouer plus haut en ce moment. J’ai envie de marquer et d’aider mon équipe », a confié Khalis Merah avant le match contre Angers.
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Et bien s'il y a chirurgie comme le craint Paulo Fonseca c'est mini 6 mois La pubalgie adducteurs liée au surmenage sportif alors que l'on a 4 joueurs pouvant occuper son poste ...... fait chier

OL : Le Sporting vire son entraîneur et négocie avec Fonseca

Sur soit disant 1000 votants, y en a quand meme plus de la moitié qui voudraient bien que leur coach parte en pleine saison...Je suis etonné de cette proportion.... Le probleme en l'etat n'est peut etre pas le depart de Fonseca mais plutot trouver un remplacant competent en pleine saison

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Ridicule grotesque faut arrêter les conneries le club a déjà assez de flop il faut faire confiance aux jeunes il y à Antoine Valero Milan Lecesse et autre

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On est déjà full au milieu, avec nos 3 titu + WZE/Dro ...

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si on recupere P.Sage oui, si non on rouvera pas mieux que fonseca

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