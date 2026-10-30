L'OL tient un avant-centre « qui aime ça »

L'Olympique Lyonnais commence à être sérieusement plombé par les blessures, et Paulo Fonseca doit composer avec. En lançant Khalis Merah comme numéro 9, l'entraîneur de l'OL fait le bonheur du joueur de 19 ans.

Pur produit du centre de formation de l'OL, Khalis Merah n'a pas eu un énorme temps de jeu depuis le début. Mais, face au Paris Saint-Germain, le joueur de 19 ans a été titularisé comme numéro neuf en l'absence d'autres solutions pour Paulo Fonseca. Et le moins que l'on puisse dire est que l'entraîneur de Lyon n'a pas regretté son choix, comme il l'a confirmé ce vendredi face à la presse. « Il a fait un très bon match face au PSG et a compris ce que je lui ai demandé défensivement. Sa prestation et celle des autres joueurs me satisfont », a reconnu Paulo Fonseca au sujet de son jeune joueur.

Fonseca applaudit Merah

Ce dernier, qui était lui aussi en conférence de presse avant la réception du SCO Angers, dimanche au Groupama Stadium, a reconnu que ce nouveau rôle lui convenait bien. Pour Khalis Merah, il y a même un vrai plaisir à être le numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. « Maintenant que j’ai l’occasion de jouer plus haut, j’ai envie de marquer et d’aimer mon équipe. Et je ne lâcherai pas. Ce qui me plaît dans ce poste est que je n’ai pas de position fixe et que je peux me promener entre les lignes. Je suis libre et j’aime ça », a confié celui dont le début de saison avait été perturbé par une sérieuse blessure à la cheville intervenue lors d'un entraînement au mois de juin.

Lire aussi OL : Le Sporting vire son entraîneur et négocie avec Fonseca

Une galère qu'il n'a pas oubliée mais qu'il conjugue désormais au passé. « J’ai raté toute la préparation à cause de cette blessure. Avec le staff on a pris le temps de me rétablir correctement car je suis jeune et j’ai de plus en plus de temps de temps de jeu. Maintenant que j’ai l'occasion de jouer plus haut en ce moment. J’ai envie de marquer et d’aider mon équipe », a confié Khalis Merah avant le match contre Angers.