Fabian Ruiz ICONSPORT_366783_0135

PSG : Fabian Ruiz au Real, il jure de le faire signer

PSG26 mai , 12:20
parCorentin Facy
0
Candidat à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme vise du très lourd dans l’optique du prochain mercato s’il est élu. Parmi ses cibles : Fabian Ruiz, en fin de contrat avec le PSG en juin 2027.
Homme de base de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et artisan majeur du sacre en Ligue des Champions en 2025, Fabian Ruiz n’a plus qu’un an de contrat avec le club parisien. En effet, l’international espagnol est lié au champion d’Europe en titre jusqu’en juin 2027 et pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation. Une aubaine pour ses courtisans, lesquels sont logiquement très nombreux au vu du niveau atteint par le joueur depuis maintenant plus de deux ans.

Enrique Riquelme veut Fabian Ruiz au Real

Titulaire avec le PSG mais aussi avec l’Espagne, celui qui a gagné l’Euro puis la Ligue des Champions en 2024 puis 2025 est notamment une cible… du Real Madrid. Candidat face à Florentino Pérez pour la présidence du club de la Casa Blanca début juin, Enrique Riquelme est bouillant à l’idée de faire revenir le joueur de la Roja en Espagne. Selon les informations d’El Gol Digital, Fabian Ruiz est en effet l’une des trois cibles prioritaires d’Enrique Riquelme pour renforcer le Real Madrid.
Le média va plus loin en affirmant que le Paris Saint-Germain « serait prêt à négocier » si le joueur insiste pour rejoindre la capitale espagnole. Il faut dire que le club parisien est favorable à un départ de Fabian Ruiz cet été, plutôt que de risquer un départ pour zéro euro dans un an. Reste à savoir quelle sera la somme fixée par Luis Campos pour un départ de l’ancien Napolitain.

Lire aussi

PSG : Fabian Ruiz annoncé à l’Atlético de MadridPSG : Fabian Ruiz annoncé à l’Atlético de Madrid
Parallèlement, le média espagnol explique que Rodri et Nico Williams sont également ciblés par Enrique Riquelme, lequel envoie du rêve aux Socios avant son duel face à Florentino Pérez. Plutôt discret sur le marché des transferts en règle générale, le Real Madrid pourrait vivre une révolution totale en cas de changement de président d’ici quelques semaines. Et cela pourrait donc impacter le mercato du Paris Saint-Germain en cas de potentiel départ de Fabian Ruiz.
Articles Recommandés
Mbappé ICONSPORT_363158_0552
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille Deschamps

Govou ICONSPORT_366773_0040
OL

Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon

ICONSPORT_363992_0070
OM

McCourt vire deux hommes accusés d'avoir plombé l'OM

ICONSPORT_366586_0257
OM

L’OM annonce le décès d’un de ses supporters

Fil Info

26 mai , 13:00
EdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille Deschamps
26 mai , 12:40
Vente OL : Deux mois décisifs, Govou a peur pour Lyon
26 mai , 12:00
McCourt vire deux hommes accusés d'avoir plombé l'OM
26 mai , 11:41
L’OM annonce le décès d’un de ses supporters
26 mai , 11:40
Droits TV : Le Portugal menace la France
26 mai , 11:20
L'AC Milan fonce sur l'entraîneur le plus dragué d'Europe
26 mai , 11:00
La Lazio tient son nouveau coach, l'OM jubile
26 mai , 10:40
LdC : Les six adversaires possibles de l'OL dévoilés
26 mai , 10:20
Lille a choisi Ancelotti pour succéder à Genesio

Derniers commentaires

OL : Les supporters lyonnais veulent revoir l'ASSE en Ligue 1

Celui du Rhônico … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : « Il ment plus qu’il ne respire », La Provence vise Pablo Longoria

Pas mieux.

Lille a choisi Ancelotti pour succéder à Genesio

On peut toujours critiquer Olive et son plafond de verre mais, si c’est vrai, ce sera à coup sûr, une bonne pioche … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Vente OM : McCourt refuse les offres à moins d'un milliard d'euros

C'est là toute ton expertise, le délit de faciès. Comme tout les grand penseurs...

Droits TV : Le Portugal menace la France

Regarde la répartition des droits en Allemagne et Angleterre .puis compare avec la France . Tu comprendra tout seul pourquoi on critique Nasser

CalendrierRésultats

Loading