EdF : Kylian Mbappé écarté, il conseille Deschamps

L’Equipe de France démarre sa Coupe du monde dans moins d’un mois avec un choc face au Sénégal. Un match pour lequel Kylian Mbappé va sans doute démarrer en tant que numéro neuf, une erreur selon Pierre Sage.

Depuis plusieurs années à présent, Didier Deschamps a fait de Kylian Mbappé son numéro neuf en Equipe de France. C’est de nouveau dans cette position que le capitaine des Bleus va jouer à la Coupe du monde, si l’on se fie aux derniers matchs du mois de mars. L’attaquant du Real Madrid occupait l’axe tandis que Michael Olise et Ousmane Dembélé ont beaucoup permuté entre le poste de numéro dix et celui d’ailier droit. Une animation offensive terrifiante sur le papier, qui doit permettre à la France de réaliser un très grand tournoi aux Etats-Unis. Néanmoins, le meilleur entraîneur de Ligue 1, à savoir Pierre Sage, n’alignerait pas cette composition d’équipe.

Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, le coach du RC Lens a été interrogé sur le onze de départ qu’il chosirait s’il était à la place de Didier Deschamps. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui reconnaît qu’il manque peut-être d’objectivité, ferait une place à son ancien joueur Rayan Cherki dans l’animation des Bleus. Surtout, il écarterait Kylian Mbappé à son ancien poste d’ailier gauche, afin de mettre Ousmane Dembélé dans la position qu’il occupe avec le PSG en tant qu’avant-centre.

Sage vote Dembélé en pointe

« Ce qui est certain c’est qu’au vu de la qualité offensive, il faudrait un système avec quatre joueurs offensifs, donc surement un 4-2-3-1. Bien évidemment, je ferais jouer Rayan Cherki derrière l’attaquant. Je mettrais Dembélé en pointe, je mettrais Mbappé à gauche avec un latéral qui est capable de prendre l’espace pour que Mbappé vienne à l’intérieur. J’ai beaucoup aimé Olise à droite au Bayern. Au milieu de terrain, il y a plusieurs solutions. J’aime beaucoup Koné, Rabiot, Zaïre-Emery, qui se projette » a d'abord soufflé Pierre Sage à Didier Deschamps avant de poursuivre.

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« Vu que l’on va beaucoup s’engager à gauche, je mettrais un latéral défensif qui sécurise l’intérieur, Koundé peut faire l’affaire. Sur Cherki, j’ai un manque absolu d’objectivité peut-être. Malgré tout, c’est un super joueur » a analysé Pierre Sage, à priori pas un grand fan de Kylian Mbappé en tant que numéro neuf et qui privilégierait donc une animation avec le Madrilène à gauche, Cherki en dix, Olise à droite et Dembélé en pointe. Ce qui conviendrait sans doute à la grande majorité des supporters de l’Equipe de France.