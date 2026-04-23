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PSG : Fabian Ruiz annoncé à l’Atlético de Madrid

PSG23 avr. , 18:30
parGuillaume Conte
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Annoncé tout proche d'une prolongation, Fabian Ruiz peine à revenir de sa blessure et est de plus en plus tenté par un retour en Espagne. L'Atlético de Madrid a sauté sur l'occasion.
Moins précieux et moins présent cette saison, Fabian Ruiz est néanmoins annoncé tout proche d’une prolongation de contrat. Mais le PSG aime bien ménager le suspense au sujet des discussions avec ses joueurs, et cela fait aussi le jeu des gazettes. Car du côté de l’Espagne, on affirme que le numéro 8 parisien envisage de plus en plus de plier bagage et de rentrer au pays. Non pas pour jouer au Bétis, son club de coeur, mais pour signer à l’Atlético de Madrid, qui lui fait les yeux doux depuis quelques années désormais.

L'Atlético a tout pour séduire Fabian Ruiz

Avec encore un an de contrat, le milieu de terrain est une cible à un montant raisonnable pour les Matelassiers, surtout que le joueur a passé le cap des 30 ans. Selon El Nacional, tout se met en place pour sa venue l’été prochain à l’Atlético, grâce au forcing de Diego Simeone pour le faire venir. La formation de la capitale espagnole est persuadée qu’un chèque de 30 millions d’euros suffirait à faire craquer le PSG.
D’autant que la tendance s’est inversée ces dernières semaines, et l’émergence de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain a rendu la présence de Fabian Ruiz moins indispensable que prévue. Surtout que le joueur a quelque peu agacé ses dirigeants en se ménageant pendant des semaines pour arriver en forme à la Coupe du monde, avec une blessure avec le PSG jugée peu convaincante sur la durée.
La presse espagnole affirme qu’aucune prolongation n’a été signée, même si des échos différents sont venus de Paris, où on estime que Fabian Ruiz a déjà signé un nouveau contrat. Mais entre la volonté du joueur de revenir en Espagne, et la possibilité d’avoir un contrat dans un club encore ambitieux avant de finir sa carrière au Bétis Séville, a de quoi faire pencher la balance vers un départ. Cela sachant que le PSG a toujours fait savoir qu’il ne retiendrait pas contre leur gré des joueurs qui demandent réellement à quitter le club au mercato.
F. Ruiz Peña

F. Ruiz Peña

SpainEspagne Âge 30 Milieu

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Au fait... Foot01, votre site est très mal fait. On ne peut pas voir qui répond à quelle question.

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Mdr

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L'OL a son stade alors que l'OM loue son stade. Réfléchit un peu ! ^^

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Quel dommage que tu puisses raconter autant de bêtises. La dette de l'OL est fondée sur le remboursement de son stade. Stade remboursable jusqu'en 2043. Pour le reste... tu tricotes encore. ^^

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