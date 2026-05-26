L’OM annonce le décès d’un de ses supporters

Celui du Rhônico … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Pas mieux.
On peut toujours critiquer Olive et son plafond de verre mais, si c’est vrai, ce sera à coup sûr, une bonne pioche … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C'est là toute ton expertise, le délit de faciès. Comme tout les grand penseurs...
Regarde la répartition des droits en Allemagne et Angleterre .puis compare avec la France . Tu comprendra tout seul pourquoi on critique Nasser
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L’Olympique de Marseille a appris le décès tragique de William Revoux, hier, lors d’un tournoi de football au stade d’Endoume. Nos pensées vont ce matin aux proches, à la famille, ainsi qu’au groupe de supporters des Fanatics, dont il faisait partie. Repose en paix William 🕊️