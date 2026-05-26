L’OM annonce le décès d’un de ses supporters





Terrible nouvelle pour l’OM et ses supporters, avec le décès d’un fan de longue date, survenu brutalement dimanche. Lors d’un tournoi de football dans le coeur de la ville, William Revoux s’est écroulé et n’a pas pu être réanimé malgré les tentatives et l’arrivée des secours. L’homme de 35 ans travaillait aussi pour la ville au service propreté, et était un sportif accompli passionné de musculation précise La Provence.

Il était surtout connu être une figure des supporters de l’OM, encarté chez les « Yankee » où sa mère a longtemps été vice-présidente puis les « Fanatics », où il faisait les déplacements pour soutenir le club provençal.

« L’Olympique de Marseille a appris le décès tragique de William Revoux, hier, lors d’un tournoi de football au stade d’Endoume. Nos pensées vont ce matin aux proches, à la famille, ainsi qu’au groupe de supporters des Fanatics, dont il faisait partie. Repose en paix William », a fait savoir l’OM par ses canaux de communication.