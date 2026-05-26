L'AC Milan fonce sur l'entraîneur le plus dragué d'Europe

Andoni Iraola vient de boucler une saison historique à Bournemouth en plaçant les Cherries à la 6e place de la Premier League. En fin de contrat, l’Espagnol va néanmoins quitter le club et l’AC Milan rêve de l’attirer.

Sixième de Premier League devant des clubs du calibre de Chelsea, Newcastle ou encore Tottenham, Bournemouth a réalisé une saison tout simplement historique sous la houlette de son entraîneur espagnol Andoni Iraola. En fin de contrat, l’Espagnol a toutefois pris la décision de ne pas prolonger en faveur des Cherries afin de tenter sa chance dans un nouveau club. En toute logique, le technicien passé par le Rayo Vallecano est très courtisé.

Son nom est associé à de nombreux clubs européens, dont Crystal Palace, qui exerce un énorme forcing pour tenter de l’attirer. En Italie aussi, Andoni Iraola jouit d’une très belle cote. Après avoir pris la décision de virer Massimiliano Allegri, lequel n’a pas réussi à qualifier l’AC Milan en Ligue des Champions, le club lombard fait d’Andoni Iraola sa priorité selon le très fiable Matteo Moretto.

Allegri viré, Milan fonce sur Iraola

« Le Milan a rencontré Andoni Iraola à Londres dès la semaine dernière. Premier entretien de prise de contact entre les parties. Sur l'entraîneur espagnol, c'est surtout le Crystal Palace qui est en lice, poussant fort depuis des semaines » a publié notre confrère sur son compte X. Au vu de ses excellents résultats à Bournemouth, du style de jeu très offensif et séduisant de son équipe et de sa situation contractuelle, Andoni Iraola pourrait encore recevoir des offres dans les semaines à venir.

Très courtisé, l’Espagnol devra néanmoins trancher assez vite afin de pouvoir préparer la saison 2026-2027 et le mercato avec son futur club. Une chose est en tout cas certaine, l’intérêt de l’AC Milan est une très mauvaise nouvelle pour Crystal Palace, qui en fait sa priorité absolue pour compenser le départ à venir d’Oliver Glasner.